Стугна-П снова в деле: бойцы 93-й бригады прямым выстрелом уничтожили российскую БМП с десантом. Видео

Воины Сил обороны Украины показали, как на передовой уничтожили боевую машину пехоты российских оккупационных войск вместе с вражеским десантом. Отминусовать технику и личный состав врага удалось всего одним точным выстрелом.

Для это бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" использовали украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Кадры работы воинов опубликовали на официальном Telegram-канале бригады в воскресенье, 3 марта.

Внимание, на кадрах присутствует ненормативная лексика!

БМП с десантом российские войска лишились на Лиманском направлении на передовой.

"На Лиманском направлении, где бригада ведет тяжелые бои с противником, бойцы выследили и уничтожили вражескую бронетехнику, выписав оккупантам коллективные билеты на концерт "..." По промокоду "Стугна" вход для них был абсолютно бесплатным. Непревзойденная реакция и искренние эмоции наших воинов – дополнительный бонус к этим замечательным кадрам!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные показали новые снимки БМП Bradley. Эта техника ежедневно доказывает свою эффективность на поле боя.