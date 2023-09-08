Суд наложил арест на имущество и 5,5 млн грн полковника ГСЧС из Запорожья, который наживался на войне: подробности

На основании материалов ДБР суд арестовал имущество и 5,5 млн гривен запорожского полковника ГСЧС, который незаконно обогащался на войне. Чиновник вместе с сообщниками продавали горючее, которое выделяло государство для нужд ГСЧС.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований. В июне 2022 года работники ДБР выдвинули подозрение полковнику, возглавлявшему аварийно-спасательный отряд специального назначения ГСЧС, а также его сообщникам.

Фигуранты осуществляли продажу горючего, специально выделяемого для ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования и эвакуации людей.

Размер хищения горючего был настолько велик, что полковник ГСЧС обустроил мини-АЗС на территории своего поместьє. Ущерб для государства оценивается на сумму более 2,3 миллиона гривен. Более того, для транспортировки горючего привлекались служебные работники ГСЧС.

По требованию ДБР суд установил арест на следующее имущество и активы полковника ГСЧС:

Земельный участок площадью 1,9 га.

Элитный дом расположен в прибрежной зоне Запорожья, площадью 176 квадратных метров.

Автомобиль Toyota Land Cruiser.

Грузовой автомобиль ЗАЗ.

Банковские счета фигуранта.

Автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF.

Денежные средства на сумму более 5,5 миллиона гривен.

Также была арестована и передана в управление АРМА сумма в 1 миллион гривен, которая принадлежала подчиненному и ближайшему сообщнику полковника ГСЧС, способствовавшего ему в краже горючего.

Досудебное расследование по фигурантам дела продолжается. По требованию ДБР, полковник ГСЧС был отстранен от его должности. Суд установил ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Подсудимым по этому делу предъявлены обвинения в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением согласно статье 191 частей 4 и 5 Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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