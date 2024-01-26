Супругов нашли в одной кровати с собаками: в Харькове во время российского обстрела погибли Юлия Брейнина и Валерий Конченков

Во время российского ракетного удара по Харькову 23 января погибли супруги – 58-летний Валерий Конченков и 56-летняя Юлия Брейнина. Семья жила на первом этаже хрущевки. Они были в кровати вместе с любимыми таксами, когда спасатели отыскали их.

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"Их ищут, они под завалами"

23 января утром российские военные дважды наносили ракетный удар по Харькову, сначала в 4 часа, потом в 7 часов утра. Били по Северной Салтовке, район Жуки.

Хорошая знакомая семьи Ольга Сенькина рассказывает, что сначала было трудно понять, куда именно прилетела ракета. Потом стало понятно, что это Жуки.

"Я позвонила нашей общей знакомой и спросила, все ли в порядке с Юлией и Валерой. Она ответила: "Нет, не все. Их ищут, они под завалами". Мы очень надеялись, что, может быть, они были в коридоре и смогли выжить. Но, к сожалению, чуда не случилось", – говорит Ольга.

Семья жила в квартире на первом этаже. Их нашли уже на следующее утро, поскольку была угроза падения плиты и спасательные работы на ночь приостановили.

Семья помогала украинским военным

У Юлии и Валерия остались двое взрослых детей, одна из них, дочь, живет в Америке, у нее уже есть внучка.

Это была очень спокойная семья. По словам Ольги, после вторжения они выехали в Полтаву, но вернулись летом прошлого года.

Какое-то время в Харькове было относительно спокойно, поэтому о том, чтобы вновь уехать, они не говорили.

"У нас была своя компания друзей. Каждый Новый год мы отмечали вместе, выезжали в Крым до войны, Бердянск, потом снимали базы отдыха под Харьковом. А когда начался ковид, а за ним полномасштабная война, то Новый год уже встречали онлайн, возле компьютеров", – рассказывает знакомая.

Супруги работали в частной фирме, Юля там была бухгалтером. Судя по фото на страничке Юлии в Facebook, она плела сетки для наших бойцов, занималась этим еще с 2014 года. Оба любили своих маленьких такс, везде брали их с собой и не расставались. Вместе и погибли.