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Суровикин засветился за границей после слухов об освобождении от ареста. Фото

Анастасия Ковалева
War
1 минута
5,4 т.
Суровикин засветился за границей после слухов об освобождении от ареста. Фото

Бывший руководитель Объединенной группы войск в Северо-Восточном регионе, Сергей Суровикин, был замечен за пределами страны. На кадре Суровикин сидит в зале, где проходит официальное мероприятие.

На заднем плане видны флаги. Фотографию военного опубликовал в Telegram блогер Сергей Колясников.

"Сергей Владимирович Суровикин пусть и без должности, но уже на работе. На фото явно не Россия, детективы поймут", — подписал блогер фотографию, добавив, что "людьми с такими знаниями и опытом не разбрасываются".

Российские СМИ связались с Колясниковым. Он подтвердил, что на фотографии действительно генерал Суровикин — он принимает участие в мероприятии за пределами России.

По информации блогера, Суровикина не увольняли и он до сих пор находится в распоряжении минобороны, несмотря на то, что его карточку убрали с сайта минобороны.

"Если будет принято решение о его увольнении, то он очень легко сможет найти себе работу. Очень серьезные структуры хотели бы его видеть в своих рядах. Но это личное распоряжение верховного главнокомандующего, что Суровикина нужно оставить на службе. Для чего? Возможно, узнаем", — заключил Колясников.

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Напомним, что бывший командующий войной в Украине российский генерал Сергей Суровикин назначен председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны. За его кандидатуру якобы проголосовали все представители совета министров обороны СНГ.

Суровикин засветился за границей после слухов об освобождении от ареста. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские пропагандисты уже начали обсуждать, как именно умрет военный преступник Сергей Суровикин. По одной из версий россиян, у него может произойти "инфаркт".

– Издание The New York Times сообщило, что Суровикина освободили из-под стражи, однако остается непонятным, сохраняются ли какие-то ограничения по его передвижению или какие-либо другие, введенные российскими властями.

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