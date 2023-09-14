Суровикин засветился за границей после слухов об освобождении от ареста. Фото

Бывший руководитель Объединенной группы войск в Северо-Восточном регионе, Сергей Суровикин, был замечен за пределами страны. На кадре Суровикин сидит в зале, где проходит официальное мероприятие.

На заднем плане видны флаги. Фотографию военного опубликовал в Telegram блогер Сергей Колясников.

"Сергей Владимирович Суровикин пусть и без должности, но уже на работе. На фото явно не Россия, детективы поймут", — подписал блогер фотографию, добавив, что "людьми с такими знаниями и опытом не разбрасываются".

Российские СМИ связались с Колясниковым. Он подтвердил, что на фотографии действительно генерал Суровикин — он принимает участие в мероприятии за пределами России.

По информации блогера, Суровикина не увольняли и он до сих пор находится в распоряжении минобороны, несмотря на то, что его карточку убрали с сайта минобороны.

"Если будет принято решение о его увольнении, то он очень легко сможет найти себе работу. Очень серьезные структуры хотели бы его видеть в своих рядах. Но это личное распоряжение верховного главнокомандующего, что Суровикина нужно оставить на службе. Для чего? Возможно, узнаем", — заключил Колясников.

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Напомним, что бывший командующий войной в Украине российский генерал Сергей Суровикин назначен председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны. За его кандидатуру якобы проголосовали все представители совета министров обороны СНГ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские пропагандисты уже начали обсуждать, как именно умрет военный преступник Сергей Суровикин. По одной из версий россиян, у него может произойти "инфаркт".

– Издание The New York Times сообщило, что Суровикина освободили из-под стражи, однако остается непонятным, сохраняются ли какие-то ограничения по его передвижению или какие-либо другие, введенные российскими властями.

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