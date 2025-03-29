Светился изнутри: на фронте погиб художник по освещению Ривненской филармонии. Фото

Российское полномасштабное вторжение отняло жизнь защитника Украины из Ривненской области Всеволода Шабадаха. Он присоединился к рядам Сил обороны в начале большой войны, а до этого был художником по освещению Ривненской областной филармонии.

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О потере сообщили на Facebook-странице филармонии. Последний свой бой воин принял на Сумском направлении на фронте.

Всеволод погиб 24 марта 2025 года во время выполнение боевого задания. Боец служил командиром танка 41-й отдельной механизированной бригады

"Свет, что не погаснет. Некоторые люди имеют особый дар – светиться изнутри. Они не просто работают со светом, они сами становятся им. Таким был Всеволод Шабадах – художник по освещению Ровенской областной филармонии. Он был тем человеком, который наполнял пространство теплом и энергией, всегда готов помочь, всегда предан своему делу", – рассказали о коллеге в филармонии.

Отмечается, что он присоединился к рядам Сил обороны Украины в марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России.

"И он снова сделал то, что умел лучше всего – стал там, где был нужен. Без страха, без сомнений, потому что иначе не мог. Теперь этот свет не погаснет никогда... Он останется в наших сердцах, в памяти, в бликах софитов, которые всегда будут напоминать о нем. Вечная память! Герои не умирают!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Игорь Борисенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 29 июля 2024 года.

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