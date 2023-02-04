''Своих не бросают''? Украинские аэроразведчики показали, как оккупант убежал после ''привета'' от дрона. Видео

Вооруженные силы Украины ежедневно уменьшают численность путинской армии. Наши защитники проводят успешную "денацификацию" и "демилитаризацию" врага.

Видео дня

Оккупанты, которым удалось выжить, бегут от мощи украинских бойцов, бросая своих раненых военных. Видео, в очередной раз сломавшее тезисы российской пропаганды, опубликовал Генштаб ВСУ.

На кадрах зафиксирована работа 103 бригады терробороны ВСУ.

Ролик демонстрирует, как после взрыва снаряда, точно сброшенного украинскими операторами БПЛА, один из захватчиков остался лежать на земле. В то же время второй, увидев в небе что-то, что его испугало, забыл о "побратиме" и убежал.

"Русские своих не бросают", есть такая ложь у нашего врага. Но на самом деле – еще как "бросают"! – отметили украинские защитники.

Они также подчеркнули, что захватчикам не найдется безопасное место на нашей земле.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла более 130,5 тыс. человек убитыми. Также войска РФ потеряли тысячи единиц военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинские морпехи прореживают ряды российских оккупантов. Экипажи БПЛА 501-го отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины устроили "сафари" на российскую пехоту в Донецкой области.

Защитники Украины устроили засаду в тылу врага в районе Угледара. В результате была уничтожена боевая техника противника и взята в плен два оккупанта.

РФ действительно готовится к новому наступлению в войне против Украины. При этом российские генералы готовы "пустить на фарш" десятки тысяч военных в угоду высшему командованию.