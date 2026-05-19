Сырский подтвердил угрозу со стороны Беларуси и назвал потери РФ на войне

Возможная вражеская операция на севере Украины, во время которой агрессор будет использовать для наступления территорию Беларуси, вполне реальна. Россия, теряя в 3,5 раз больше солдат, чем Силы обороны, может расширить линию фронта.

Об этом в интервью "Милитарному" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подтвердил, что потенциальная угроза действительно существует.

Украинские военные и разведка следят за ситуацией со стороны РБ

Генерал указал на тенденцию того, что линия фронта, вероятно, будет увеличиваться.

"Вы знаете последние данные нашей разведки, заявления президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси. Возможные операции на севере – это реально. Мы знаем эти данные о том, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера. Это значит, фронт еще увеличится", – рассказал главком.

Потери ВС РФ в войне

Сирский отметил, что у противника потери на фронте в разы больше, чем у нас. По статистике главнокомандующего ВСУ, соотношение общих потерь между российской и украинской армиями составляет примерно 3,5 к одному в пользу Украины.

В то же время разница в количестве погибших еще больше. "Эта цифра, в зависимости от дня, достигает и 7, и 9 раз. Это соотношение убитых", – рассказал генерал.

