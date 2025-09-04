Сырский заявил о создании эшелонированной системы противодействия вражеским дронам: какие главные задачи

Силы обороны Украины продолжают наращивать способности по направлению противодействия ударным дронам типа "Шахед" и "Герань". Для противодействия российским БПЛА будет создана эшелонированная система.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в Facebook после проведения комплексного совещания, посвященного развитию этого сегмента противовоздушной обороны. Направление ПВО приоритетное для государства, ВСУ и для него лично.

Сырский анонсировал создание эшелонированной системы противодействия БПЛА

"Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням". Наша общая задача – формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них больше эффективных средств поражения и РЛС", – подчеркнул Сырский.

Во время совещания Главнокомандующий заслушал доклады по нескольким важным вопросам:

эффективность выполнения задач подразделениями БпЛА-перехватчиков;

состояние и перспективы обеспечения подразделений различными типами дронов;

порядок дальнейших действий по повышению эффективности борьбы с ударными и разведывательными БпЛА противника;

имеющиеся проблемные вопросы и предложения по их решению.

"Направление ПВО приоритетное и для государства, и для Вооруженных Сил, и для меня лично как Главнокомандующего. Ведь от результативности нашей системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность украинского тыла. Поэтому – продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения", – пояснил Сырский.

По итогам совещания он поставил задачу устранить недостатки и усилить работу по направлению дронов-перехватчиков.

Главнокомандующий поблагодарил воинов за работу

"Спасибо стражам нашего неба за профессиональную работу по сбиванию вражеских воздушных целей. Спасибо всему нашему гражданскому сектору, который работает на защиту неба", – добавил Главнокомандующий.

Он также отдельно поблагодарил всех волонтеров "за весомый вклад в развитие и внедрение инноваций для эффективного противодействия российскому воздушному терроризму".

"Спасибо каждому, кто помогает армии развивать способности для защиты от "шахедов", всем, кто развивает соответствующие технологии, обучает операторов. Важно, чтобы единство украинцев и в дальнейшем помогало нашей боевой работе. Слава Украине!" – подытожил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что увеличение количества дронов-перехватчиков – это приоритет Украины. Такие дроны предназначены для уничтожения вражеских воздушных целей, которыми РФ ежедневно атакует нашу страну.

