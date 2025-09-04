Сырский заявил о создании эшелонированной системы противодействия вражеским дронам: какие главные задачи
Силы обороны Украины продолжают наращивать способности по направлению противодействия ударным дронам типа "Шахед" и "Герань". Для противодействия российским БПЛА будет создана эшелонированная система.
Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в Facebook после проведения комплексного совещания, посвященного развитию этого сегмента противовоздушной обороны. Направление ПВО приоритетное для государства, ВСУ и для него лично.
Сырский анонсировал создание эшелонированной системы противодействия БПЛА
"Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням". Наша общая задача – формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них больше эффективных средств поражения и РЛС", – подчеркнул Сырский.
Во время совещания Главнокомандующий заслушал доклады по нескольким важным вопросам:
- эффективность выполнения задач подразделениями БпЛА-перехватчиков;
- состояние и перспективы обеспечения подразделений различными типами дронов;
- порядок дальнейших действий по повышению эффективности борьбы с ударными и разведывательными БпЛА противника;
- имеющиеся проблемные вопросы и предложения по их решению.
"Направление ПВО приоритетное и для государства, и для Вооруженных Сил, и для меня лично как Главнокомандующего. Ведь от результативности нашей системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность украинского тыла. Поэтому – продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения", – пояснил Сырский.
По итогам совещания он поставил задачу устранить недостатки и усилить работу по направлению дронов-перехватчиков.
Главнокомандующий поблагодарил воинов за работу
"Спасибо стражам нашего неба за профессиональную работу по сбиванию вражеских воздушных целей. Спасибо всему нашему гражданскому сектору, который работает на защиту неба", – добавил Главнокомандующий.
Он также отдельно поблагодарил всех волонтеров "за весомый вклад в развитие и внедрение инноваций для эффективного противодействия российскому воздушному терроризму".
"Спасибо каждому, кто помогает армии развивать способности для защиты от "шахедов", всем, кто развивает соответствующие технологии, обучает операторов. Важно, чтобы единство украинцев и в дальнейшем помогало нашей боевой работе. Слава Украине!" – подытожил Сырский.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что увеличение количества дронов-перехватчиков – это приоритет Украины. Такие дроны предназначены для уничтожения вражеских воздушных целей, которыми РФ ежедневно атакует нашу страну.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!