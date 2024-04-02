Таджикам зеленый свет, украинцев – за решетку: что происходит после теракта в Подмосковье на оккупированных территориях

Кремлевский режим по полной использует теракт в "Крокус Сити Холле" для того, чтобы обвинить во всем Украину. Причем основные усилия направлены на внутреннюю аудиторию, а также на жителей временно оккупированных территорий. Там сейчас российские силовики проводят комплекс "мероприятий", направленных в том числе на дискредитацию украинского сопротивления и участников подполья. И это уже привело к задержаниям невиновных людей.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Пугают терактами в школах

О том, что россияне сейчас проводят информационную операцию по дискредитации украинского подполья, сообщил Центр национального сопротивления.

"В ее рамках россияне распространяют фейковую переписку с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах Крыма. Таким образом враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в Москве. Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще большего количества смертей. Заметим, что сопротивление не сотрудничает с лицами, не достигшими 18 лет", – говорится в сообщении.

По данным собеседников OBOZ.UA на оккупированной части Донецкой, Запорожской областей и АРК Крым, во время весенних каникул учителя даже связывались с детьми, чтобы рассказать об "украинских террористах", которые будут их "вербовать".

"Школьникам теперь вкладывают в голову, что украинцы хотят их всех убить. Причем эти мысли вкладывают в голову изощренно, приводят какие-то абсолютно дикие примеры. Таким образом разжигают ненависть и страх", – рассказал наш собеседник из Алушты.

То же самое нам подтвердили в Донецке и Мелитополе. Тут оккупанты пугают террористами и экстремистами еще и студентов и призывают доносить на подозрительных лиц, а также знакомых и соседей, которые могут иметь проукраинские взгляды.

Иллюзия борьбы с терроризмом

После теракта в "Крокус Сити Холле" на мигрантов из Центральной Азии, в первую очередь из Таджикистана, в России идет буквально охота. Их кафе и магазины поджигают, мигрантов избивают, а тех, у кого нет российского гражданства, уже начали депортировать из страны. А вот на оккупированной территории Украины их не трогают. В частности, такая ситуация в Мариуполе, который "новая власть" массово заселяет преимущественно таджиками, недавно получившими гражданство РФ.

"Они являются очень дешевой рабочей силой. Плюс ко всему, заселение ими оккупированного города призвано в первую очередь разбавить местное население и снизить риски сопротивления украинцев. Таджики уже понапривозили в захваченный украинский город своих жен и детей. Их уже толпы", – говорит источник OBOZ.UA в разведке.

Потому в ближайшее время, по его словам, ситуация вряд ли изменится, а пострадают в первую очередь украинцы. И это уже происходит.

Новая волна задержаний местных жителей на оккупированных территориях началась примерно неделю тому. Особо активничает ФСБ, которая позорно проспала теракт в Подмосковье и потому теперь пытается реабилитироваться всеми возможными способами. Проще всего это делать как раз на оккупированной части Украины, где законность – просто иллюзия.

На улицах оккупированных городов возобновились облавы, во время которых оккупанты под предлогом проверки документов отлавливают "террористов" и бросают людей за решетку. Это подтвердили нам в Мелитополе и Мариуполе.

Ужесточились условия въезда из Херсонской области в Крым – там ФСБ проводит "спецпроверки", а люди по несколько часов ожидают вердикта.

Сделать из любого человека "террориста" российским спецслужбам очень легко – было бы желание. А оно, к сожалению, есть.