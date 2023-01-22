'Такие случаи уже были': оккупант рассказал о 'бавовне' в Макеевке на Новый год и потерях в армии РФ. Перехват

Военнослужащие оккупационной армии РФ понимают, что удар по Макеевке в новогоднюю ночь, где были ликвидированы сотни оккупантов, стал следствием неправильных действий командования. Россияне разместили своих солдат близко к линии фронта в ПТУ, на территории которого также была размещена техника и БК.

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Захватчик пожаловался, что все можно было организовать по-другому и уберечь людей, однако российским командирам на это безразлично. Об этом говорилось в разговоре, перехваченном Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

"Этот удар, который был по Макеевке... это полный п**дец. Ну такие уж случаи были, бл*дь", – отметил россиянин.

"Разместили бы людей в лесу, бл*дь... а там просто в старом ПТУ разместили всех и все, *битесь как хотите", – возмущался оккупант.

Напомним: ранее в ГУР сообщили, что оккупанты уже назначили "виновных" в массовой ликвидации мобилизованных россиян во временно захваченной Макеевке Донецкой области. В роли "козлов отпущения" выступили "заместитель начальника РОВД Макеевки", а также семь "народных милиционеров". Их уже арестовало "министерство государственной безопасности ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– журналист и блогер Денис Казанский указал на странное совпадение в истории с ликвидацией "мобиков" в Макеевке. За 40 дней до удара по ПТУ №19 попы РПЦ благословили их крестом, похищенным из Луганска;

– российские власти тщательно скрывают настоящие потери в новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке. Сами же захватчики рассказывают, что в результате удара по базе оккупантов погибли 610 военных РФ, которых недавно отправили в Украину.

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