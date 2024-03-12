'Там идут чрезвычайно активные боевые действия': в ГУР прокомментировали слухи об уничтожении вражеского Су-27 под Белгородом

Утром 12 марта в сети начали распространять информацию об уничтожении российского истребителя Су-27 в Белгородской области. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, информация о ликвидации вражеского самолета проверяется.

В то же время в ГУР добавили, что на территории Белгородской области продолжаются чрезвычайно активные боевые действия. Об этом Юсов заявил в эфире национального телемарафона.

На данный момент украинская разведка не подтверждает и не опровергает уничтожение Су-27. При этом там отметили, что на Белгородщине продолжаются активные бои.

"Там идут сейчас чрезвычайно активные боевые действия, и очень много событий происходит. Такая информация есть, она сейчас дополнительно проверяется", – рассказал представитель ГУР.

Стоит отметить, что утром 12 марта в сети начала появляться информация, что в небе над Белгородской областью якобы был уничтожен российский истребитель Су-27. По предварительным данным, остатки самолета упали и загорелись в районе населенного пункта Валуйки.

Более того, некоторые паблики опубликовали видео пожара якобы с места падения самолета. В то же время миноброны РФ и другие ведомства страны-террориста не комментируют ситуацию.

Напомним, утром 12 марта жители Белгородской области РФ проснулись от взрывов и сирены, которая означала ракетную опасность. Чиновники заявили, что над регионом якобы сбивали ракеты, а местные жители пожаловались, что видят из окон своих домов "танки ВСУ".

Позже бойцы Сибирского батальона обратились к гражданам страны-агрессора РФ с призывом брать оружие в руки и бороться против путинской тирании. Военные отметили, что фиктивные выборы диктатора ничего не изменят, поэтому нужно действовать радикальными методами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 марта в России прозвучала новая серия взрывов, которую местные власти объяснили атакой "украинских" БПЛА. Несмотря на заявления о "сбитых 25 целях", неизвестные дроны привели к ударам по нефтебазам в Орле и Нижегородской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!