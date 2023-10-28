Танки, БТР и более 150 оккупантов: в ССО рассказали о потерях россиян за неделю

Бойцы ССО продолжают наносить значительные потери российским оккупантам на разных направлениях фронта: как на передовой, так и в глубоком тылу. За последнюю неделю они ликвидировали 165 захватчиков и уничтожили около 40 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook. Так, на Донецком направлении военные повредили российский основной боевой танк третьего поколения Т-90 с символическим названием "Владимир".

В Бахмуте ударные дроны ССО вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы противника.

Также значительные потери войска РФ понесли на Авдеевском направлении. Там попытка россиян прорвать оборону наших военных обернулась врагом потерей БТРов, танков и живой силы.

"Ну и чуть-чуть из мира животных: вражеский РЛС "Зоопарк-1" хорошо горел, а с ним – и озверевшие двуногие. Ни один четырехлапый при этом не пострадал, в отличие от налогоплательщиков РФ", – добавили в ССО ВСУ.

Там отметили, что только одно из подразделений ССО на Запорожском направлении сожгло вражеской техники на $25 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Службы безопасности Украины устроили удачную охоту на захватчиков. Всего за три недели они уничтожили ударными дронами еще 72 вражеских цели.

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