''Танки Leopard будут в Украине'': в ГУР МО объяснили, почему Запад медлит

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинская армия получит от западных партнеров танки Leopard. Он заверил, что решение о предоставлении техники принято, однако пока обсуждается формат публичного заявления.

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Кроме того, Юсов подчеркнул, что Украина не намерена ослаблять свои дипломатические усилия и будет добиваться предоставления всего необходимого оружия для победы над РФ. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

В ГУР отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину международное сообщество проделало огромную работу над изменением ситуации по предоставлению вооружения. Юсов заверил, что наши союзники готовы и дальше поддерживать ВСУ, в том числе, предоставлением танков Leopard.

"Леопарды будут. Но публичная подача этого решения все еще дискутируется. Мы это должны понимать. За последний год свободный мир прошел огромнейшие титанические шаги и изменение понимания ситуации в Украину и готовности помогать Украине", – отметил представитель ГУР.

Также он заявил, что общий консенсус о передаче Украине Leopard уже сформирован. Юсов выразил оптимизм в скорой передаче техники украинской армии, однако призвал дождаться дипломатического объявления Западом решения о предоставлении бронетехники.

"То, что мы сейчас видим по помощи с точки зрения средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники – это уже само по себе прорыв. По танкам мы не увидели окончательного оглашения публичного решения, но консенсус уже сформирован и общая позиция о необходимости победы Украины – уже сформирована. Но для этого точно нужны танки, в частности, Леопарды", – сказал Юсов.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Германия в вопросе предоставления боевых танков Leopard 2 Украине "проходит через свой собственный процесс". Обсуждая его, США не давит на немецкое правительство для принятия положительного решения.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что танки немецкого производства соглашаются передать Польша, Финляндия, Португалия, Испания, однако на это необходимо согласие от государства, имеющего права на эту технику, – то есть от Германии. Он подверг критике немецкое правительство за промедление, ведь пока в Берлине размышляют, стоит ли предоставлять украинской армии "Леопарды", в Украине ежедневно гибнут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников провел откровенный разговор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом о танках Leopard 2. Он заявил, что диалог с ФРГ по поставкам вооружения будет продолжаться.

Издание CNN раскрыло главные карты по поводу того, почему Германия тянет время с поставкой танков Украине и на что надеются в Берлине. Со своей стороны Spiegel подсчитало, сколько танков Leopard Германия могла бы передать Украине, хотя канцлер Олаф Шольц не торопится.

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