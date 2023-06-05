Танки ВСУ разнесли посадку с оккупантами на Бахмутском направлении: Сырский показал видео

Защитники Украины уничтожили ряд позиций российских оккупантов в лесопосадке на Бахмутском направлении. По врагу наши воины эффектно отработали танками.

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Кадры этой "бавовны" были сняты с высоты с помощью дрона. Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Он уточнил, что именно бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады танками разнесли посадку с россиянами во время штурма позиций врага под Бахмутом.

На кадрах видна лесополоса, по обе стороны которой расположены усеянные воронками поля. Воины ВСУ вели точечный огонь по местам, где между деревьями нарыли траншей военнослужащие российской армии.

Во время штурма работала и пехота – наши защитники обстреливали и забрасывали гранатами окопы, в которых могли прятаться захватчики.

Для оккупантов в посадке такая "бавовна" стала настоящим адом на украинской земле, которую они пришли "захватывать". Очевидно, большинство отправится домой в РФ "грузом 200".

"Силы обороны работают. Продолжаем движение вперед", – коротко прокомментировал кадры генерал-полковник украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали посадку под Сватовым, усеянную телами ликвидированных оккупантов. Смертью для захватчиков закончился очередной "мясной" штурм, в который их отправило командование ВС РФ.

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