Taurus достанут до Москвы? Сможет ли Украина нанести сокрушительный для Путина удар немецкими ракетами

На фоне информации о снятии западными союзниками ограничений по дальности действия вооружений, которые передаются Украине, в медиа начали распространяться сообщения о якобы готовности Германии наконец начать передачу дальнобойных крылатых ракет Taurus. Радиус действия этих ракет в случае их запуска из северных регионов нашего государства позволяет нанести удары даже по Москве.

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Так что москвичи, которые, по соцопросам, в большинстве поддерживают агрессивное вторжение России в Украину, теоретически могут ощутить на собственной шкуре, что такое война. Случится ли это и только ли ракетами Taurus Украина может добить до столицы государства-агрессора, читайте в материале OBOZ.UA.

Накануне, 26 мая, новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил: западные союзники Украины сняли все установленные ранее ограничения по дальности действия для вооружения, передаваемого Украине. Поэтому Украина может поражать законные цели на территории РФ так далеко, как "дотянется".

На фоне этих публичных заявлений западные медиа опубликовали собственные инсайды о том, что Берлин может наконец согласиться передать Украине свои дальнобойные крылатые ракеты Taurus, в передаче которых Германия ранее категорически отказывала, ссылаясь на угрозу "эскалации".

"Украина сейчас имеет высокую вероятность получить немецкие ракеты Taurus. Мерц также отметил необходимость поставки Украине дальнобойного оружия. Ожидается, что Германия предоставит 100-150 крылатых ракет Taurus, аналогичных британско-французским системам Storm Shadow/SCALP-EG", – говорится в сообщении издания Clash Report.

И почти наверняка у многих украинцев после последних жестоких атак России на украинские города, включая Киев, возникает вопрос: а помогли бы эти немецкие ракеты ответить на вражеские удары поражением целей в Москве?

И ответ на этот вопрос однозначен: ракеты Taurus KEPD 350 имеют дальность, достаточную для удара по Москве.

Эти немецкие авиационные крылатые ракеты большой дальности по официальным данным способны поражать цели на расстоянии до 500 км. Однако фактическая дальность Taurus, в зависимости от профиля полета, составляет до 550-600 км. Вес боевой части ракеты – 480 кг (она оснащена двухступенчатой проникающей боеголовкой). Система наведения у Taurus – инерционная, GPS и оптическая (терминальное самонаведение). Запускают эти ракеты с самолетов, в частности с немецкого Tornado или F-16/Gripen после адаптации.

При этом расстояние до Москвы от Харьковской области составляет примерно 650-700 км. А вот с севера Сумщины или Черниговщины – около 450-550 км по прямой.

Поэтому в случае запуска Taurus из северной части Украины или из воздушного пространства недалеко от границы с РФ – эта ракета, особенно с учетом ее способности выбирать оптимальный маршрут в зависимости от высоты, рельефа и необходимости обходить ПВО, физически способна долететь до Москвы.

Однако на пути к тому, чтобы это стало реальностью, возникали препятствия, выходящие за рамки технических характеристик Taurus. В частности, речь идет о политических ограничениях. Германия несколько лет подряд отказывалась поставлять Taurus Украине из-за опасений, что Украина может атаковать глубоко вглубь РФ, включая Москву.

Еще одно препятствие – необходимость адаптации самолетов, с которых запускались бы эти ракеты. Taurus предназначен для запуска с Tornado или Eurofighter. Украина имеет только Су-24М, для которых нужна сложная интеграция.

Поэтому то, что Taurus может достичь Москвы – технически возможно, и даже вероятно. Но политическая воля поставщика (Германии) пока является главной преградой. Что же касается технических параметров, физическая дальность полета Taurus достаточна, особенно при условии пуска с севера Украины.

Есть ли у нашего государства собственные альтернативы оружия, которое может преодолеть расстояние в 450-500 км от украинских границ и долететь до Москвы?

По состоянию на 2025 год Украина накопила ограниченный арсенал ракет и других средств поражения:

"Гром-2"/"Сапсан" с дальностью до 500 км (возможно, больше в экспортной версии). Разработка баллистической ракеты началась до полномасштабного вторжения России, возможно, она уже использовалась в условиях войны, однако подтвержденных боевых запусков нет. И в базовой версии она вряд ли способна долететь до Москвы: для этого ей понадобилась бы дальность не менее 700 км.

Нептун (РК-360МЦ) – морская крылатая ракета. Дальность – до 300 км (в модернизированных версиях – вероятно до 400-500 км). "Нептун" активно применяется против флота РФ, в том числе модифицирована против наземных целей. Однако до Москвы она не долетит из-за слишком малой дальности.

Беспилотники большой дальности (БПЛА) - дроны-камикадзе преимущественно украинского производства с дальностью 700-1 000 км. В отличие от загаданных ракет, они уже неоднократно достигали Москвы, что было должным образом подтверждено.

Другие возможные ракеты (экспериментальные или модифицированные) могут иметь дальность 800-1 000 км. Детали засекречены, но российские источники фиксировали попытки атак на Москву именно такими средствами. Теоретически они способны долететь до Москвы, однако пока нет публичных подтверждений того, что "бавовну " в российскую столицу доставляли именно ракеты, а не дроны.

Учитывая все выше упомянутое, на сегодня основными средствами достижения Москвы Украиной являются дроны большой дальности. Ракеты с официально подтвержденной дальностью более 700 км в открытых источниках не фигурируют, хотя нельзя исключать секретной разработки или использования модернизированных ракет с дальностью до 1 000 км.

Напомним, в прошлом месяце в Лондоне послали Берлину сигнал, что Великобритания поддержит Германию, если страна примет решение передать Украине ракеты Taurus. Об этом со ссылкой на источники писало издание The Telegraph.

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