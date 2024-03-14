Техника есть: Порошенко призвал власти начать строительство фортификаций

Петр Порошенко, уже купивший 20 единиц строительной техники, призывает власти отвергнуть политиканство и совместно срочно строить фортификационные сооружения. Пятый президент сел за руль одного из экскаваторов, производимых украинским предприятием ТДС. Говорит – заказали пять таких машин в ноябре.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Еще 15 машин, которые мы купили, подержаны, брали их как внутри страны, так и за границей. Это время потратили на то, чтобы произвести качественное обслуживание, качественный ремонт. И сейчас мы собрали 20 комплексов, где есть экскаваторы, бульдозеры – все, чтобы строить фортификационные сооружения", – отметил Порошенко.

На этот проект уже потратили миллион долларов, без копейки из госбюджета, говорит Порошенко. Он призвал власти перейти от реляций к реальному строительству оборонительных сооружений.

Мы готовы сформировать нашу группу в 20 машин, начать сотрудничество. Давайте участок фронта – и будем обеспечивать изготовление", – говорит Петр Порошенко.

"Это не только землеройная техника, а это и наши Фодены, которые будут возить железобетонные конструкции, за полторы минуты их разгружать, быстро монтировать", – напомнил Порошенко.

По его мнению, сейчас строительство фортификаций – это приоритетная задача защиты Украины.

"Это в наших силах. Нам не нужно ждать партнеров, все зависит от нас с вами. Я рассчитываю на руководство Вооруженных сил. Давайте, отвергнув политиканство, вместе будем делать все, чтобы поскорее обеспечить строительство фортификационных сооружений", – призывает пятый президент.