'Техника оккупантов пылает адским огнем': Порошенко показал, как 'Хищники высот' подбили дроном вражеский танк

Петр Порошенко распространил в соцсетях видео с фронта, которое ему передали военные из батальона БПЛА "Хищники высот".

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Недавно Порошенко передал в батальон партию FPV-дронов, в том числе на оптоволокне, и Мавики.

"Только что вашими дронами сожгли российский танк, еще один подбили, а вместе с тем – целую группу личного состава. Продолжаем работать", – зацитировал Порошенко сообщение воинов из батальона БПЛА "Хищники высот".

Он отметил, что "некогда грозная техника оккупантов теперь пылает адским огнем на Покровском направлении".

Политик добавил, что речь идет о том самом батальоне, в котором служит его племянник и "которому мы недавно передавали FPV-дроны".

"Всегда приятно видеть результат нашей совместной работы с военными. Особенно сейчас, в это трудное время. В память обо всех, кого у нас забрала Россия, мы продолжим поддерживать ВСУ – это наш приоритет №1", – пишет пятый президент.