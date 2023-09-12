'Технике противника не спрятаться': бойцы 'Азова' показали, как уничтожили пять БМП оккупантов. Видео

Бойцы бригады специального назначения НГУ "Азов" продолжают уничтожать на фронте российских оккупантов и военную технику армии страны-агрессора. От артиллерии "азовцев" на одном из направлений на передовой не удалось спрятаться сразу пяти боевым машинам пехоты врага.

Видео дня

Видео с уничтожением техники россиян опубликовали на официальном Telegram-канале "Азова" в понедельник, 11 сентября. В пресс-службе бригады не уточнили, на каком именно направлении фронта горели российские машины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как показано на видео, точными выстрелами из пушек и противотанковых средств военные уничтожили пять БМП разных модификаций армии РФ. На видео видно, БМП-2 и БМП-3 оккупантов.

"От азовской аэроразведки и артиллерии технике противника не спрятаться ни в капонире, ни в "зеленке", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последнюю неделю ударные подразделения Сил обороны Украины, которые обеспечиваются в рамках "Армии дронов", поразили 201 единицу военной техники оккупационных войск России. Государство-агрессор получило убытки на десятки миллионов долларов.