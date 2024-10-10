Темпы наступления армии РФ были неадекватны, и они начали снижаться. Интервью с Олегом Симорозом

Несмотря на многочисленные положительные оценки происходящего на фронте, на прогнозы контрнаступления ВСУ, которое должно начаться чуть ли не завтра, ситуация на поле боя остается очень тяжелой, прежде всего, на трех направлениях – Покровском, Угледарском и Купянском. Положительный для нас факт заключается в том, что темпы наступления российской оккупационной армии действительно несколько снизились, но это должно было когда-то произойти, ведь интенсивность была безумной.

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На что сегодня можно рассчитывать? Есть объективные основания надеяться на стабилизацию фронта. Тем не менее, враг будет наступать и дальше. Чтобы остановить его, украинская армия и вся Украина при поддержке союзников должны глобально, всесторонне развиваться, чтобы существенно увеличить свои возможности.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– В последнее время прозвучало уже несколько сообщений о том, что на отдельных участках фронта наступление врага приостановилось, приводятся примеры успешного отражения атак агрессора. В частности, речь идет о Купянском направлении. В то же время, имеется информация о намерении оккупантов окружить Селидово в Покровском районе, а также о возможном наступлении врага в районе Роботинского выступа. Как вы оцениваете текущую ситуацию? Может ли враг переориентироваться на другие направления? Действительно ли близок тот момент, когда российская оккупационная армия будет вынуждена приостановить свое наступление?

– Что касается Купянского направления, то у меня есть другая информация – о том, что там у врага есть продвижение. Пока они не являются критическими в контексте выхода на речку Оскол, но ситуация там отрицательная для нашей группировки войск. На мой взгляд, к этому привели действия командования этой группировки из-за запоздалой позиции относительно ротации наших сил. Она была тактически непрофессиональной. Слава Богу, благодаря нашим военнослужащим, которые до конца выполняли свой долг, там нет таких ужасных вещей, как "обнажение" фронта и т.п.

Таким образом, на этом участке фронта есть ряд проблем, и как следствие – продвижение врага. Там была угроза оперативного окружения некоторых наших сил, но, насколько я знаю, сейчас ситуация стабилизируется.

Что касается Покровского направления, то я вижу много аналитики и отечественных, и западных журналистов относительно того, что темпы наступления снижаются. Уже начали говорить о контрнаступлении и т.д. Пока ситуация на этом направлении несколько стабилизируется, но если посмотреть на темпы продвижения врага, то они все равно остаются безумными. С военной точки зрения враг до сих пор имеет тактические успехи. Единственный положительный признак заключается в том, что темпы немного замедлились. Но они были просто неадекватными и должны когда-то снизиться.

Враг прошел 30-40 километров из Авдеевки до окраин Покровска за рекордно короткий срок. Я не вижу признаков того, что это наступление удастся остановить, потому что есть ряд факторов.

Прежде всего, необходимо помнить, что наш враг Россия – ресурсная страна. Ее оборонно-промышленный комплекс стоит на военных рельсах, российские военные заводы работают в несколько смен. У них нет и никогда не было проблем со снарядами, с техникой, в частности более современной, с БПЛА, кто бы что ни говорил. У них есть союзники, которые им в этом помогают – КНДР и Иран. Поэтому я не вижу оснований пафосно заявлять о том, что наступление врага чуть не останавливается. У них тактическое преимущество, в России назначена мобилизация, есть соответствующий указ Путина. У них налажена система, чтобы тоталитарно проводить мобилизацию и тоталитарно управлять этими людьми в армии. Там совсем другие подходы, чем в цивилизованных странах, чем у нас. Но факт остается фактом – они могут управлять этими людьми.

Вдобавок в Брянской области будут платить по 30 тысяч долларов "подъемных" тем, кто подпишет контракт. У нас военнослужащим платят 20 тысяч гривен, что меньше, чем зарплата уборщицы в Киеве. Итак, здесь играет роль ряд факторов, и я не вижу предпосылок для того, чтобы ситуация кардинально изменилась.

Предпосылки для уменьшения темпов наступления, для стабилизации фронта есть, но предпосылок для того, чтобы полностью остановить наступательные действия врага, я не вижу ни на каком направлении. Самая сложная ситуация остается на Покровском направлении, сложная ситуация на Угледарском и Купянском направлениях.

У нас до сих пор существует ограничение на использование снарядов. Наиболее популярный калибр снарядов – 155-й, но мы недополучаем их от западных партнеров и не производим их в таких объемах, чтобы не было стыдно говорить. Все это не позволяет нам выйти даже в активную оборону, уже не говоря о том, чтобы мы имели возможность "выматывать" врага и пойти в наступление, о чем пишет The New York Times. Я бы этого тоже очень хотел, но не люблю шапкозакидательство.

Мы никогда не будем соразмерны ресурсно с нашим врагом. Поэтому, прежде всего, нужно в значительной степени усилить Украину техникой, снарядами, наладить наш оборонно-промышленный комплекс (ОПК), нужно укомплектовывать бригады, менять подходы к мобилизации и т.д., и тогда можно будет говорить о каком-то истощении врага, о подготовке к наступательным действиям.

– Но обратите внимание: несмотря на то, что наша страна действительно противостоит очень ресурсному врагу, тем не менее, за 2,5 года полномасштабной войны он добился не слишком больших успехов, если говорить о проценте захваченных украинских территорий.

– Здесь сыграли и играют роль несколько факторов. С военной точки зрения, мы на международной арене всегда позиционируем себя как страну с военными технологиями и ресурсами. Поэтому на момент полномасштабного вторжения у нас были ресурсы для сдерживания врага. У нас были снаряды, дальнобойная артиллерия, авиация в том количестве, в котором их имеет далеко не каждая страна Европы. Здесь также немаловажную роль сыграл и большой военный опыт АТО. Это первый аспект.

Второй аспект – это то, как подошел к этому враг. Он был очень слабо подготовлен в контексте разведывательной информации, он не подготовился ресурсно. На тот момент заводы в России не были переведены на военные рельсы. Недаром они назвали это "военной операцией", так как действительно считали, что это вопрос лишь "нескольких недель". Мотивированность наших военных позволила удержать ряд стратегических для всей страны населенных пунктов – Киев, Чернигов, Сумы, Харьков. На этих направлениях украинские военные стояли героически и плюс-минус имели соразмерные ресурсы.

Но если сравнить то, что в 2022 году имели мы и они, и что и мы и они имеем сейчас, то произошли большие изменения. Мы уже многое использовали, много техники задействовано, а наши подразделения измотаны войной. Если бы в 2022 году у нашей артиллерии были такие ограничения по использованию снарядов, как сейчас, скорее всего, мы бы не удержали не просто наши стратегические города, но и всю страну. Враг же с 2022 по 2024 год развивался. У него нет ограничений по использованию артиллерии. Следовательно, имеется ряд факторов.

Я соглашаюсь с вами, что действительно стратегических целей добиться не удалось. Враг не контролирует ни один областной центр с 2022 года. Была временная оккупация Херсона, но он был деоккупирован силами обороны. Но Россия все равно сохраняет стратегические планы на дальнейшую оккупацию Украины. Она не ограничивается югом, Донецкой и Луганской областями. Покровское направление – ключ к Днепропетровской области.

Поэтому следует помнить о своих успехах и победах, но это не должно омрачить наши задачи сейчас. На мой взгляд, сегодня мы хуже подходим к обеспечению и управлению войск, чем в 2022 году. Тогда была паника, растерянность, но мы справлялись с этим гораздо лучше. Мы должны глобально развиваться.