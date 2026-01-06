Темпы продвижения российской армии в Украине упали до минимума с начала осени: на какие города нацелился враг

Продвижение российской армии в Украине резко сократилось до минимума с начала осени 2025 года. Последний раз меньшая по площади территория в Украине переходила под контроль России за неделю второй недели сентября.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание"Агентство.Новости", ссылаясь на аналитические данные. По их информации, армия России за неделю оккупировала 44 кв. км украинской территории.

Что известно

Ссылаясь на данные DeepState, сообщается, что российская армия увеличила контролируемую территорию на участке фронта между Северском и Константиновкой на 20 кв. км. В районе Гуляйполя и южнее под контроль оккупантов перешло 7 кв. км, на востоке Сумской области и в районе Покровска – по 6 кв. км, еще 3 кв. км. за неделю российские военные захватили на востоке Харьковской области.

Российские военные не захватывали менее 44 кв. км с 8-14 сентября, поскольку им удалось занять 38 кв. км. Подобные темпы продвижения российская армия также демонстрировала весной прошлого года, говорят журналисты. Медленнее всего российские военные наступали с 24 февраля по 2 марта 2025 года (12 кв. км оккупации).

Наступление ВС РФ тормозит

Темпы российского продвижения в Украине начали снижаться в декабре после ноября из-за изменения погоды, городских боев в Мирнограде, Покровске и Гуляйполе, а также из-за успешного контрнаступления Украины в районе Купянска, говорят в финском OSINT-проекте Black Bird Group. По его данным, в декабре Россия захватила 347 кв. км, что является минимумом с апреля, когда под контроль Москвы перешло 226 кв. км,.

Финны также предполагают, что в ближайшие месяцы россияне, вероятно, будут пытаться прорвать оборону вокруг Покровска, захватить Лиман на северном берегу Северского Донца и наступать на Доброполье. Конечной целью российских сил останется оккупация Славянска и Краматорска.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие продолжают контрнаступательную операцию на Купянском направлении. В американском Институте изучения войны (ISW) говорят, что ВСУ незначительно продвинулись в центральной части районного центра.

