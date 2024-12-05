'Теоретически у россиян есть силы и средства': эксперт оценил реалистичность угрозы нового наступления на Херсон путем форсирования Днепра

Те силы, которые захватчики сконцентрировали на правобережье Херсона, обеспечить наступление на этом направлении не в состоянии. Теоретически, у оккупантов хватит сил и средств на форсирование Днепра малыми диверсионными группами, однако это ни к чему не приведет. Любое массированное наступление россиян на Херсон обречено на провал.

Видео дня

Это специально для OBOZ.UA объяснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Эксперт отметил, что такая оперативно-стратегическая операция, как полномасштабное форсирование Днепра, требует гораздо больше материальных и человеческих ресурсов, чем у оккупантов.

"Чтобы понять, что такое форсирование такой реки как Днепр можно посмотреть, как это делали немцы и советская армия во время Второй мировой войны, какие силы и средства, какие переправы для этого нужны", – предложил он.

Эксперт объяснил: работа российских диверсионных групп – "кошмарить противника на другом берегу", не дать украинцам закрепиться вдоль Днепра.

"Их задача – разведка, диверсии, но это не задача масштабного наступления. Берем Херсон. Малыми штурмовыми группами это не реализуешь. Теоретически у россиян есть силы и средства, которые можно сконцентрировать и попытаться форсировать Днепр. Но это для оккупантов будет очень дорого стоить" – сказал господин Лакийчук.

Эксперт напомнил слова военного преступника Суровикина о необходимости "принять непопулярные решения" и отступлении с левобережья Херсонщины.

"Удержание плацдарма на левобережье стоило бы на два-три порядка больше, чем уход за водный рубеж", – объяснил он мотивы Суровикина.

К сожалению, все это также актуально для украинских защитников, и "операция в Крынках тому подтверждение", – добавил господин Лакийчук.

"Поэтому в ближайшей перспективе угроза диверсионно-разведывательных действий противника на правобережье Днепра сохраняется. Но что касается масштабной наступательной операции – это вряд ли", – подчеркнул эксперт.

Также господин Лакийчук отметил, что у россиян "есть другие приоритетные направления, требующие гораздо больше сил". Поэтому было бы нелогично "развивать направление на Приднепровском участке, отрывая силы от тех участков, где оккупанты и так испытывают недостаток".

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что российские войска планируют новое наступление на Херсон и "уже собрали 300 лодок" для форсирования Днепра, ранее заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В свою очередь спикер добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил: российские войска пытаются установить контроль только над речными островами. Поэтому они недавно совершили масштабную атаку на Казацкий остров, расположенный недалеко от Новой Каховки к северо-востоку от города.