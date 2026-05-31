Теперь еще и сбежавший с фронта осужденный маньяк: героизация "освободителей" Украины ударила по россиянам бумерангом

Россию не на шутку трясет. Благодаря "заботливой руке" Кремля десятки тысяч преступников, осужденных в том числе и по особо тяжким статьям, выпустили из колоний воевать против Украины. Но есть нюанс: те, кому все же удалось выжить в топке войны, теперь уже устроили террор своих же соотечественников. И ситуация обостряется с каждым днем – особенно ярко это показал случай с орудовавшим на территории РФ серийным убийцей.

"Дайте на девочек посмотреть"

На днях российское информационное пространство буквально взорвала информация о том, что по улицам разгуливает смертельно опасный серийный убийца.

Андрей Кийко начал нападать на девушек с 19 лет. С 2004 по 2007 он убил трех, еще 15 выжили – и это только известные, доказанные преступления. Помимо этого на его счету 11 разбоев.

Своих жертв насильник и убийца искал в парке Сосновка, отсюда и прозвище – "Сосновский маньяк".

В 2005 году он был признан негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. В 2024 году это не помешало ему заключить контракт с российским Минобороны (на тот момент оставалось отсидеть еще 7 лет) – и отправиться в зону боевых действий на территории Украины.

За время службы он был несколько раз ранен и... получил медаль "За отвагу".

В 2025-м Кийко получил очередное ранение. Сначала его лечили в военном госпитале Ростова, а оттуда он был переведен в кронштадтский. В начале осени того же года он сбежал.

Побег маньяка скрывали, опасаясь реакции россиян.

Информация моментально разлетелась по социальным сетям и СМИ, после этого стали говорить, что "ничего страшного, мол, маньяк на самом деле давно погиб". Однако стало известно, что кто-то узнал его на улице во Всеволожске Ленинградской области. Выяснилось, что он приставал к школьницам, а на замечание сказал: "Дайте на девочек посмотреть, я долго сидел в окопе...".

Только после этого военная полиция начала его розыск.

Теперь россияне бьются в истерике и оставляют в сети множество разъяренных комментариев. Но появилось и много однотипных – явно от ботов: "Жаль этого героя СВО, он мог бы служить родине верой и правдой, если бы не убежал с госпиталя. Нет людей без греха, его могли простить за ту глупость, что он совершил".

Тут как говорится, без комментариев.

Каждый день новый "сюрприз"

Вернувшиеся домой с войны "освободители" планомерно "освобождают" россиян от здоровья, а то и жизни. И тому множество примеров.

Например, 23 мая в Петербурге 27-летний российский оккупант Сергей Михайлов подкараулил свою бывшую девушку у ее квартиры на Васильевском острове и напал на нее. Он нанес ей несколько ударов ножом, выстрелил в колено из сигнального пистолета и облил азотной кислотой (сейчас она находится в тяжелом состоянии).

Во время нападения Михайлов кричал, что ему ничего не будет, потому что он все равно уйдет на "СВО".

Преступник недавно вернулся с войны, преследовал девушку и пытался добиться возобновления отношений – в том числе с помощью угроз. Она обращалась в полицию, но, как видим, безрезультатно.

Віяснилось, Михайлов завербовался на войну против Украины еще в составе ЧВК "Вагнер". Тогда он сидел в тюрьме за мошенничество и хранение оружия. Ранее у него также была судимость за причинение тяжких телесных другой девушке – он напал на нее с ножом.

И очень высока вероятность, что избежит наказания уже за новое преступление – если подпишет контракт.

Зоны "тают"

Количество заключенных в России с 2021 года снизилось с 465 тысяч до 282 тыс. Это официальные данные, которые на встрече с российскими журналистами озвучил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.

"Если на конец 2021 года было 465 тысяч (заключенных), то сейчас – 282 тыс.", – признался генерал внутренней службы страны-агрессора.

Среди факторов снижения числа заключенных он цинично назвал "работу по подбору контрактников" в ВС РФ в пенитенциарных учреждениях России.

Однако помимо этого сейчас в ряды оккупанты усиленно вербуют уже на так называемом раннем этапе. Полицейские и следователи в обязательном порядке предлагают задержанным по подозрению в преступлении отправиться на войну – и таким образом избежать суда. Причем предлагают не только мужчинам, но и женщинам.

Например, отправился на войну педофил из Красноярска Виталий Бубликов. Следователь предложил ему заключить контракт с МО РФ и тем самым избежать суда и наказания. Тот с радостью согласился. И если он выживет, то вернется на свободу даже без судимости.

А в Кемеровской области насильник школьницы и вовсе отправился на фронт в рекордно короткий срок – спустя всего три дня после совершенного им преступления.

Также ушел воевать (и избежал наказания) житель Воронежской области, который убил соседку – мать четверых детей и вдову российского оккупанта (!) 42-летнюю Мадину Мироненко.

Что тут сказать, "забота" путинского режима о благополучии жителей РФ и о семьях "освободителей" тут проявилась во всей красе.

Но россияне снова утрутся. Им не привыкать.