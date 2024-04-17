Тепловизоры, дальномеры и средства РЭБ: 'Стальной фронт' передал ВСУ более 6 тысяч единиц спецоборудования

Спецоборудование, закупаемое милитарной инициативой "Стальной фронт", необходимо для безопасности воинов и эффективного выполнения военных операций. Количество переданной защитникам тактической оптики, средств РЭБ и другого оборудования достигло 6 тысяч единиц.

Одна из самых неотложных потребностей военных сегодня – это средства РЭБ, умеющие "скрывать" бойцов и технику от вражеских дронов. "Стальной фронт" предоставляет РЭБ разным подразделениям ВСУ, в частности Третьей штурмовой бригаде.

"Не только мы освоили стратегию борьбы с применением дронов, россияне тоже очень активно используют их. Обман и выведение БПЛА из строя – наша главная задача. "Метинвест" уже начал производить макеты военного оружия, берущие на себя вражеские удары. А благодаря системам РЭБ бойцы будут в большей безопасности", – объяснил представитель стального фронта Александр Водовиз.

Кроме РЭБ бойцам постоянно нужна тактическая оптика – тепловизионные прицелы, бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры. Все эти приборы необходимы, чтобы как можно раньше распознать врага в любую погоду или время суток. Так большой популярностью пользуются тепловизионные прицелы литовского производителя Brolis, они видят почти на 3 км. Их можно устанавливать на пулеметы и крупнокалиберные снайперские винтовки, это одни из самых чувствительных приборов на рынке. Прицелы Brolis на вооружение в армии НАТО. "Стальной фронт" регулярно передает такие прицелы спецподразделениям ГУР. В компании Brolis искренне увлекаются украинскими воинами и признаются, что работать с Украиной – большая честь.

"Ваши воины – самые профессиональные в мире. Ибо такой полномасштабной войны не было десятилетиями. И те результаты, которых они достигают и на снайперских винтовках, и на пулеметах, просто не с чем сравнивать. Мир должен учиться у них", – считает Кристионас Визбарас, основатель Brolis group.

Ранее "Стальной фронт" извещал, что передал защитникам страны уже 7 тысяч единиц раций и спецоборудования и более 6 тысяч дронов и БПЛ различных моделей.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива бизнесмена Рината Ахметова, объединяющая помощь защитникам Украины от его бизнесов и ФК Шахтер. Всего с начала войны Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским более 7,6 млрд грн.