'Территория Украины больше России, а Первая мировая началась в 1941 году': пленный оккупант выдал 'перлы'. Видео

Российский оккупант, захваченный украинскими военными, во время допроса заявил, что считал Украину больше России по площади, а началом Первой мировой войны назвал 1941 год. Такие ответы, по его словам, связаны с полной аполитичностью, отсутствием образования и принудительным привлечением в армию.

Пленный сообщил, что родился в 1993 году в Челябинской области и имеет криминальное прошлое. Видео допроса, обнародованное в Telegram-канале ОСУВ "Хортица".

По его словам, после школы он не продолжил обучение, а впоследствии получил несколько судимостей за грабежи и угон автомобиля. Мобилизации пытался избежать, однако в ноябре его задержали и доставили в военкомат, где пригрозили реальным сроком в случае дальнейшего отказа.

Мужчина рассказал, что был отправлен в составе небольшой группы без надлежащей подготовки. Во время одного из переходов он вместе с напарником несколько часов двигался под дождем и снегом, без еды и воды, получил сильное обморожение ног и видел тела погибших российских военных, которые долгое время оставались под открытым небом.

По словам пленного, после выхода к окопам группе предложили выбор – сдаться или быть обстрелянными. Все согласились сложить оружие. Уже в плену он признал, что практически ничего не знал об Украине: не ориентировался в численности населения, не видел карты и не мог назвать стран, с которыми граничит Россия.

Отвечая на вопрос о причинах войны, мужчина высказал предположение о "деньгах, ресурсах и власти", при этом заявив, что не видел никаких "нацистов" ни в Украине, ни в собственной стране. Он также признался, что сожалеет об участии в войне и боится возвращаться в Россию, поскольку не знает, что его там ждет.

Пленный добавил, что из-за тяжелого обморожения у него развивается гангрена, и он надеется больше не возвращаться на фронт.

