Дипломатическая активность с целью поисков решений, которые могли бы остановить российское вторжение в Украину, характеризуется высоким динамизмом. После встреч президента США Трампа с российским диктатором Путиным на Аляске и президентом Украины Зеленским и европейскими партнерами в Вашингтоне, наметились контуры текущей конфигурации сил.

Если посмотреть на итоги контактов Трампа и Путина на Аляске, то общее впечатление от саммита таково, что Россия использует его в целях пропаганды своей силы на фоне дезорганизации блока стран Запада. Вопреки миролюбивому настрою Трампа, всевозможным широким дипломатическим жестам американской стороны Путин не проявил взаимности, и продолжает гнуть силовую линию. Он выдвигает крайне жесткие и неприемлемые условия для прекращения огня. В итоге данное условия выпало из дорожной карты к миру, и поиски дальнейших мирных условий будут протекать в условиях боевых действий. Тем не менее, Вашингтон готов к такому варианту – переговоры в боевых условиях, пока все стороны противостояния не придут к приемлемым точкам соприкосновения для завершения войны.

Сейчас по результатам встречи Трамп, как хозяин, выглядит неубедительно. Он сам признает отсутствие сделки, может это и к лучшему, ведь аппетиты Путина пока очень завышены. В тоже время, мы видим факт временного отказа США ввести вторичные санкции против Кремля ради сохранения переговорного коридора. Также ощущается разлад в отношениях американцев и европейцев, хорошо, что США все же после Аляски организовали переговоры в Вашингтоне, отбросив схему Мюнхен 2.0 по Украине.

Линия на умиротворение российского агрессора сквозит в действиях Трампа. Он хочет найти быстрый способ минимизировать американское участие в противодействию российской агрессии, взвалив большую часть издержек на Европу. Фактические заканчивается эра Pax Americana в Европе и силовой вакуум в регионе придется восполнять европейцам своими ресурсами. А то ведь Москва уже и Балтику рассматривает "потенциальным регионом боевых действий".

В итоге, проведением саммита в Вашингтоне с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров была сделана попытка нормализовать баланс. Украина публично получила обещание гарантий безопасности от США. Но конкретики пока нет, каким же будет механизм таких гарантий. Также США не высказывают тезисов о территориальных уступках России, особенно на фоне снижения темпов российского продвижения, которое сейчас идет самыми медленными за лето темпами, несмотря на перенапряжение сил РФ.

Фактически сейчас речь идет о предоставлении Украине гарантий безопасности на подобие 5 статьи НАТО, в форме договора о безопасности, прежде всего с европейскими странами, которые будут выступать основными донорами безопасности. Озвучена идея закупки американских вооружений на 90 млрд дол. США, которые пойдут на создание обновленной системы ПВО и усиление украинской авиации.

Будет ли в Украине контингент стран-членов НАТО очень важный вопрос, который раздражает Москву, ведь даже если он не будет воевать, то прикроет тылы для ВСУ, гарантируя ограничение зоны ведение боев.

Тематика территорий перенесена на саммит Путин-Зеленский, который должен состоятся в течение двух недель в очном формате. По месту встречи определенности нет. Но это явно не Венгрия, Беларусь или Турция. Пока все выглядит так, что на добровольные уступки земель, политых кровью своих защитников Украина не пойдет. Ведь Донбасс и для Киева имеет ныне сакральное значение.

Вот так снова: судьбоносные встречи поставили больше новых вопросов, нежели дали ответов…