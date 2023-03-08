Террорист Гиркин заявил, что зимнее наступление РФ закончилось неудачей, и посоветовал учить правильное название Бахмута

Российский министр обороны Сергей Шойгу и основатель частной военной компании "Вагнер" к 8 марта отрапортовали о "победе": "взятии пол-Артемовска". Однако потери, понесенные оккупационными войсками за два месяца мясорубки под Бахмутом таковы, что они ставят крест на продолжении "зимнего наступления" РФ.

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Об этом заявил экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин, в очередной раз раскритиковавший "полководческие таланты" Шойгу и Пригожина. Он также посоветовал им выучить наконец настоящее название города, о который разбилась российская военная "мощь".

В своем Telegram-канале Гиркин высмеял очередную "победу" Шойгу и Пригожина.

"К 8 марта Пригожин и Шойгу радостно сообщают населению РФ о том , что удалось взять пол-Артёмовска. У обоих нерусских новиопов, естественно, язык не поворачивается произнести исконное название города – Бахмут", – написал Гиркин.

Он применил к тувинцу Шойгу и Пригожину, который, как сообщают некоторые российские СМИ, имеет еврейское происхождение, термин "невиопы" – в РФ он несет в себе явно негативный окрас и употребляется в значении "безродный космополит".

При этом Гиркин прошелся по "полководческим талантам" Шойгу и Пригожина.

"Нисколько не отрицая мужества и героизма бойцов и командиров "Вагнера" (а также взаимодействующих подразделений ВС РФ), отмечу лишь, что результаты более чем 2-месячной жестокой мясорубки в виде взятия половины городских кварталов небольшого города свидетельствуют о чем угодно, но только не о полководческих талантах обоих указанных персонажей", – заявил террорист.

Колоссальные потери российских оккупантов во время самоубийственных штурмов Соледара, а после Бахмута, по мнению Гиркина, ознаменовали провал "зимнего наступления" РФ и поставили крест на продолжении наступательных действий.

"К сожалению, выражаю уверенность в том, что после окончательного взятия города наступление сойдёт на нет перед очередными укрепрайонами противника, возведенными за то время, пока штурмовали Бахмут и Соледар. Вынужден констатировать, что зимнее наступление ВС РФ ограничилось лобовыми ударами по сильно укрепленным позициям ВСУ и в целом завершилось неудачей (которую никак не компенсируют незначительные тактические успехи наших войск и большие потери противника)", – резюмировал экс-главарь террористов "ДНР".

Напомним, ранее Гиркин назвал Пригожина психопатом и военным преступником и призвал убрать его с фронта. Он фактически обвинил основателя ЧВК "Вагнер" в отсутствии продвижения российских войск в Украине.

При этом Гиркин настаивает, что наемников ЧВК нужно отправить на восстановление, а после перебросить на другой участок фронта. А вот Пригожин, считает террорист, должен быть отстранен от участия в ЧВК в каком-либо амплуа, точно так же, как "гнать немедленно", по его мнению, следует и Шойгу.