Комментируя страшный террористический удар по Яровой, где русские сегодня убили более 20 человек, преимущественно пенсионеров, Зеленский написал, что нужна реакция мира, США, Европы и G20.

Я понимаю, почему украинский президент так пишет, но, увы, этой реакции не будет: миру пофиг — так всегда было и так всегда будет.

Исторически, когда людоедов привлекали к ответу, это делалось не за то, что они людоеды, а потому, что это был национальный интерес привлекающих, и людоедство тут всегда было на каком-нибудь десятом месте.

Никто никогда не будет драться за вас, никто никогда не будет мстить за вас, и тем более всем плевать на то, что Путин — людоед, наоборот, он пример для больших держав: что так можно — можно воевать сколько хочется и убивать людей.

Нужна не реакция каких-то там G или X или К, а месть и удары в ответ: кровь за кровь, глаз за глаз, зуб за зуб; за одного убитого мирного украинца — десять убитых офицеров: тех, кто нажимает на кнопки, "картежников", диспетчеров, направляющих, дежурных смены и тд.

Это легитимные цели, и только если те русские, которые отдают приказы, посылают ракеты, бомбы и самолеты, будут знать, что они лично поплатятся головой за убийство мирных, — только это может быть сдерживающим фактором.

Больше ничего другого: сила перебивается всегда еще большей силой, жестокость — жестокостью, огонь гасится не водой; огонь можно сбить только еще большим вихрем огня.