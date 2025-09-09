Блог | Террористический удар по Яровой: нужна месть и ответные удары по тем, кто давал приказы убивать мирных
Комментируя страшный террористический удар по Яровой, где русские сегодня убили более 20 человек, преимущественно пенсионеров, Зеленский написал, что нужна реакция мира, США, Европы и G20.
Я понимаю, почему украинский президент так пишет, но, увы, этой реакции не будет: миру пофиг — так всегда было и так всегда будет.
Исторически, когда людоедов привлекали к ответу, это делалось не за то, что они людоеды, а потому, что это был национальный интерес привлекающих, и людоедство тут всегда было на каком-нибудь десятом месте.
Никто никогда не будет драться за вас, никто никогда не будет мстить за вас, и тем более всем плевать на то, что Путин — людоед, наоборот, он пример для больших держав: что так можно — можно воевать сколько хочется и убивать людей.
Нужна не реакция каких-то там G или X или К, а месть и удары в ответ: кровь за кровь, глаз за глаз, зуб за зуб; за одного убитого мирного украинца — десять убитых офицеров: тех, кто нажимает на кнопки, "картежников", диспетчеров, направляющих, дежурных смены и тд.
Это легитимные цели, и только если те русские, которые отдают приказы, посылают ракеты, бомбы и самолеты, будут знать, что они лично поплатятся головой за убийство мирных, — только это может быть сдерживающим фактором.
Больше ничего другого: сила перебивается всегда еще большей силой, жестокость — жестокостью, огонь гасится не водой; огонь можно сбить только еще большим вихрем огня.