Теща заместителя Одесского областного ТЦК купила за 5 тыс. грн авто стоимостью почти 4 млн: в НАПК разоблачили аферу

Национальное агентство по предотвращению коррупции зафиксировало признаки незаконного обогащения заместителя начальника Одесского областного территориального центра комплектования Дениса Галушка. Он, вероятно, обогатился более чем на 14 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК. Так, теща Галушка с 2020 года приобрела, а затем продала два автомобиля.

Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн грн и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн грн. В прошлом году женщина также приобрела BMW X7 XDRIVE 30D.

В НАПК отметили, что при реальной стоимости автомобиля в 3,9 млн грн в заключенном договоре купли-продажи цена авто указана 5 тыс. грн, что свидетельствует о сокрытии реальной стоимости его приобретения.

Также теща военкома приобрела дом и земельный участок. Их стоимость составляет более 3 млн. грн.

В то же время сын Галушка получил в собственность квартиру в Одессе стоимостью 563 тыс. грн.

Кроме того, его мать приобрела авто Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тыс. грн и жилой дом с земельным участком почти за 1,7 млн грн. Финансовой возможности для таких покупок она не имела.

А позапрошлой осенью автомобиль Mazda CX-5 приобрела и жена военкома. В договоре купли-продажи указанная стоимость авто составляет 50 тыс. грн., хотя в сети средняя цена такого авто около 1,3 млн. грн., что также свидетельствует о занижении реальной стоимости. Летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн. грн.

Кроме указанных покупок, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн грн, что несопоставимо больше, чем они могли получить законным способом. Указанные денежные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы на суммы от 9 до 106 тыс. грн.

Вместе с тем НАПК установило, что у субъекта декларирования и его близких лиц отсутствуют законные доходы для приобретения указанного имущества.

Напомним, в Днепре провели обыски у военкома, который за время войны приобрел имущество на 350 тыс. долларов. Мужчина успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский подписал указ о прекращении ротаций руководителей областных территориальных центров комплектации и социальной поддержки Вооруженных сил Украины. Таким образом, они будут уволены, а Офис генпрокурора займется возбуждением уголовных дел на местах, где имели место нарушения и коррупция.