The Sun и наступление на Харьков

После волны ИПСО о неизбежном наступлении РОВ на Харьков и планах его быстрого захвата, за дело российской пропаганды взялся таблоид The Sun, частенько пишущий про участившиеся визиты НЛО в Южный Йоркшир, а в этот раз решивший поиграть в war games.

Итак, по версии The Sun, основной удар РОВ в предстоящем наступлении будет на Харьков…

Вот только таблоид так и не пояснил, какими силами и средствами РОВ это будут осуществлять?

Буквально на днях я описывал состав формируемой на территории россии ГВ "Север", которая в теории могла бы представлять угрозу Харькову с территории Белгородской области. Но, ГВ "Север" – это объединённая группа войск прикрытия границы, которыми ранее были ГВ "Белгород", "Брянск", "Курск". Российское командование, для оптимизации управления войсками прикрытия границы, после очередного успешного рейда РДК и ЛСР, решило централизовать управление трёх отдельных ГВ в одну. То есть, это не новая ГВ, а три объединённые в одну.

Каков потенциал ГВ "Север"? В настоящее время это:

– Личный состав – около 49,5 тыс.;

– Танки – около 400;

– ББМ – около 900;

– Ствольная артиллерия – около 1 000;

– РСЗО – более 100.

Я не отрицаю, что со временем эта ГВ может увеличиваться, но в настоящее время она не дееспособна для прорыва на Харьков и его оккупации. Напомню, что за 5 месяцев наступления на Авдеевку РОВ задействовали ресурс более 120 тыс. тел и колоссальную механизированную компоненту. На Авдеевку. Маленький городок.

Так же есть направление через Купянск и там и вправду видится ситуация несколько под другим ракурсом. Прежде всего, из-за скопления ГВ "Запад", в составе которой:

– Личный состав – около 72 тыс. тел;

– Танки – более 1 000 (!!!);

– ББМ – более 1 800 (!!!);

– Ствольная артиллерия – более 700;

– РСЗО – до 300 ед.

Эта ГВ имеет лучшую во всей зоне БД комплектацию по танкам, во многом благодаря 1 ТА и этот потенциал не стоит недооценивать. Но есть нюанс. Весь этот ресурс не концентрируется исключительно на Купянск, а растянут по Лимано-Купянской оси на десятки километров.

Кроме того, имея весь вышеизложенный потенциал, за год интенсивных наступательных и штурмовых действий, эта ГВ так и не смогла вскрыть уреп-район небольшого села Синьковка. Разумеется, в ближайшее время РОВ катализирует наступление на этом направлении, но о выходе на Харьков через Купянск и речь сейчас не идёт, предпосылок нет от слова – совсем, хотя из-за отсутствия единого ударного ядра.

Кто-то вспомнит, про ГВ "Центр", зона ответственности, которой Лиманское направление. ГВ "Центр" представляет собой:

– Личный состав – 86 тыс.;

– Танки – около 300;

– ББМ – 750;

– Ствольная артиллерия – около 850;

– РСЗО – 250.

Но тут следует отметить, то, что эта ГВ занята по самые гланды борьбой с эльфами в Серебрянском лесоводстве, давлением на Сиверск, костью в глотке в виде Белогоровки и в целом, наиболее боеспособные бригады из состава 2-й и 41-й ОВА ГВ "Центр" остаются под Авдеевкой.

А потому, концентрация этой ГВ так и останется в ареале её обитания без особой перспективы усиления другого направления и создания единого кулака для прорыва на Харьков.

Так, собственно, The Sun, чем РОВ будут наступать и брать Харьков?