Системная изоляция Крыма и подготовка к уничтожению Керченского моста

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Продолжается последовательное уничтожение военной логистики оккупантов с целью превращения Крымского полуострова в изолированный остров

Силы обороны Украины реализуют системную цепочку уничтожения инфраструктуры снабжения. Сначала был ликвидирован Чонгарский мост, затем развернутые врагом понтонные переправы, а впоследствии и объездные мосты. Операция продолжается: в ночь на 17 июня, по данным Генерального штаба ВСУ, были нанесены удары по ещё двум мостам в районе двух населённых пунктов, в частности возле посёлка Ставки. Параллельно уничтожаются объекты по всей логистической цепочке: нефтеперерабатывающие заводы, снабжающие топливом Крым, нефтебазы в Краснодарском крае у пролива, порты вместе с баржами, перевозящими топливо с российского Кавказа и Тамани в оккупированную Керчь, а также железнодорожные цистерны и крупные нефтебазы непосредственно в Крыму, включая главные узлы в Феодосии и возле Керчи.

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Конечной целью этой кампании является подготовка операции против незаконного Керченского (Крымского) моста им. Ротенберга.

В настоящее время ведётся комплексная подготовка к этой операции. Тактика прорыва ПВО заключается в массированном применении нескольких сотен беспилотников, значительная часть которых представляет собой дроны-приманки, что позволит полностью истощить боекомплект вражеских комплексов противовоздушной обороны. Для окончательного уничтожения опор и пролетов моста готовится комбинированный удар: с воздуха будут задействованы ракеты, в частности "Нептун", а также новейшая разработка – подводные морские дроны, включая 5-тонные аппараты типа "Толока". Прямое попадание подводных дронов массой 5 тонн в конструкции заставит опоры обрушиться, а воздушные удары по загруженным бензовозам вызовут масштабные пожары и критическое повышение температуры, что неизбежно приведет к разрушению пролетов и прекращению движения поездов и автомобилей. Движение будет полностью перекрыто в этом узком логистическом горле, которое разрушится так же, как мосты в Чонгаре, Армянске, Геническе и Новоазовске.

Тактический прорыв в объездной логистике: рои дронов с искусственным интеллектом

В связи с разрушением Чонгарского моста российские войска перенаправили логистику в обход через Чаплинку и Армянск. В ответ ВСУ начали масштабную тактическую кампанию "midlstrike" по уничтожению техники на марше, нанеся первые удары беспилотниками типа "Хорнет" (Hornet) в районе к северу от Крыма на временно оккупированной части Херсонской области. Зафиксировано как минимум 10 точных ударов в районах Чаплинки, Скадовска и Армянска по бензовозам, грузовикам и легковым автомобилям, замаскированным под гражданские, которые перевозили оккупантов. Населённый пункт Чаплинка расположен ближе всего к линии соприкосновения на Днепре – примерно в 40–50 км, что делает его уязвимым для ударов беспилотников.

Техническую базу этих атак составляют украинские дроны дальнего действия с американским "наполнением" в виде искусственного интеллекта – Hornet, "Дартс" (Darts), "Булава" и RAM 2X. Беспилотники самолетного типа "Дартс" имеют себестоимость всего 1000 долларов, изготавливаются из картона, являются легкими и малогабаритными, что позволяет производить их тысячами в сутки. Ключевым достижением стало то, что ИИ теперь управляет целыми роями дронов, действующих в автоматическом режиме. Алгоритмы машинного зрения позволяют аппаратам самостоятельно курсировать в определенном районе, выявлять и поражать цели, изображения которых совпадают с базой данных военной техники. Поскольку дронам не требуется связь с оператором для выбора и уничтожения цели, российские средства РЭБ не оказывают на них влияния, а массовость налетов позволяет полностью обходить эшелонированные системы ПВО противника ("Бук", "Панцирь", "Тор"). Как следствие, любое перемещение техники по объездным путям сопровождается тотальным уничтожением транспорта.

Точечный дип-страйк в Белгороде: новый технологический прецедент

Параллельно Силы обороны создали новый прецедент, нанеся первый точечный глубокий удар ("dipstrike") на международно признанной территории РФ – в областном центре Белгороде. Квадрокоптер успешно преодолел расстояние в 40–50 километров от точки запуска вглубь территории (при расстоянии от границы до города в 30 км и запуске с безопасной дистанции 10–20 км на украинской стороне) и прямым попаданием в кабину уничтожил военный грузовик с грузом прямо на перекрестке города днем, при интенсивном автомобильном движении.

Прорыв сверхплотной обороны Белгорода, где комплексы РЭБ развернуты через каждые 500 метров, стал возможен благодаря применению тактики "дрона-матки". Крупная воздушная платформа доставила квадрокоптер через зону действия ПВО и РЭБ, поскольку сама технология ИИ и машинного зрения (аналогичная системам Hornet) управляет аппаратом в автоматическом режиме автономно от оператора, делая радиопомехи бесполезными. Траектория полёта коптера свидетельствует о комбинированном управлении: ИИ обеспечил скрытый прорыв рубежей, а на финальном участке оператор скорректировал траекторию для точного поражения кабины.

Последствия воздушной блокады Белгорода и разрушения военной логистики

Это событие знаменует начало воздушной блокады Белгорода, превратившегося в масштабную военную базу со складами боеприпасов в каждом квартале. От логистического узла в Белгороде критически зависит оккупационная группировка войск, действующая в приграничной зоне Харьковской области. Учитывая стоимость дрона в 500 долларов и объемы производства в Украине на уровне 7 миллионов единиц в год, ВСУ способны обеспечить точечное уничтожение любого военного транспорта в городе. Систематическое поражение грузовиков приведет к коллапсу логистики на стратегическом направлении, поскольку водители из-за высокого риска гибели будут отказываться садиться за руль техники с военными грузами.