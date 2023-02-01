Точно в цель: украинские артиллеристы уничтожили группу оккупантов и вражеский танк. Видео

Украинские артиллеристы показали, как уничтожили группу оккупантов и вражеский танк. Снаряды прилетели точно в цель, не оставив захватчикам никаких шансов.

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Соответствующее опубликовали в Facebook 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Именно ее бойцы проделали отличную работу по "демилитаризации" россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы их лупим и лупим, а они лезут и лезут", – отметили украинские защитники, предупредив вражеских солдат, что "оккупантская деятельность вредна для здоровья".

На опубликованных кадрах видно, что украинские защитники заметили группу из, по меньшей мере, трех оккупантов в окопе. Прямо в эпицентр их пребывания был отправлен "горячий сюрприз". Как следствие – солдаты вражеской армии были "демобилизованы" досрочно.

Напомним: украинские защитники продолжают наносить масштабные потери "второй армии мира", очищая нашу землю от российских оккупантов. В Донецкой области ВСУ точным выстрелом уничтожили вражеский танк.

Для атаки по танку оккупантов украинские защитники использовали 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Момент "демобилизации" российской техники попал на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 января украинские военнослужащие "демилитаризовали" около 920 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 128,4 тыс. человек убитыми, сообщили в Генштабе ВСУ;

– 30 января российские оккупанты на Бахмутском направлении потеряли более 500 человек убитыми и ранеными. В итоге россияне не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение украинского гарнизона Бахмута.

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