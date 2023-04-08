Точность является ключевым фактором: ВСУ тратят втрое меньше снарядов, чем войска РФ – WP

Силы обороны Украины используют в три раза больше боеприпасов, чем войска РФ. Поскольку обе стороны ощущают острую нехватку снарядов, украинские военные сейчас особое внимание уделяют точности ударов и выбору целей.

Видео дня

Об этом пишет The Washington Post. Издание подчеркивает, что своевременные и достаточные поставки боеприпасов могут переломить ход войны.

Журналисты WP, побывавшие на передовой, констатировали существование критической нехватки боеприпасов, из-за которой украинские воины вынуждены искать способы сохранить имеющиеся запасы, пока западные партнеры не смогут увеличить производство или закупки.

В качестве примера они приводят артиллерийский взвод 59-й мотострелковой бригады. Если ранее артиллеристы выпускали из гаубицы по 20-30 снарядов в день, то сейчас речь идет об использовании 1-2 боеприпасов, бывают дни, когда огонь они не ведут вовсе.

Сейчас, пишет издание, Украина расходует втрое меньше снарядов, чем Россия, которая так же столкнулась со "снарядным голодом".

"Боеприпасы, которые уже более года ежедневно обстреливают части Украины, стали ценным ресурсом в артиллерийской войне с Россией, и та сторона, которая быстрее сбережет снаряды и вооружение, может переломить ситуацию на поле боя. Даже в условиях дефицита Украина выпускает около 7700 снарядов в день, или примерно по одному каждые шесть секунд, по словам украинского военного чиновника, который говорил на условиях анонимности, поскольку они не имели права говорить публично. Россия, которая тоже может быть на исходе, стреляет больше — по некоторым оценкам, в три раза больше", – отмечено в материале.

Сейчас украинские военные пытаются сэкономить боеприпасы, более тщательно выбирая цели для отработки: все чаще огонь они открывают по военной технике, а не по небольшим группам российской пехоты. При этом крайне важна высокая точность ударов, чтобы с использованием минимального количества снарядов нанести врагу максимальный урон.

"Артиллерийские снаряды для украинских орудий советских времен, которые составляют большую часть их арсенала, уже давно в дефиците. Это вынудило полагаться на артиллерию, предоставленную Киеву западными союзниками, потому что они используют снаряды калибра 155 мм, которых у Украины сейчас больше, но для гораздо меньшего количества орудий. С такой скоростью, с которой стреляет Украина, эти запасы могут вскоре закончиться, поэтому западные страны изо всех сил пытаются нарастить производство. В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что "текущие темпы расходов Украины на боеприпасы во много раз превышают наши нынешние темпы производства", – пишет издание.

Страны, имеющие запасы 152-мм и 122-мм снарядов советского стандарта, — это в основном бывшие советские республики, многие из которых не решаются продавать Украине из-за своих связей с Россией. Также снаряды таких калибров имеются на вооружении некоторых стран Африки и Ближнего Востока. При этом мощностей стран Варшавского договора, которые могут производить такие снаряды не хватает, чтобы выпускать их в достаточных объемах и с необходимой для Украины скоростью.

"Основной вопрос, вызывающий озабоченность, — это устойчивость. Бывшие страны Варшавского договора, они демонтировали свои производственные линии боеприпасов советского калибра, так как они стали членами НАТО. Сейчас нам очень нужны эти боеприпасы советского калибра, поэтому вопрос в том, как восстановить производственные линии", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Речь идет о Болгарии, Польше и Словакии, которые выразили готовность происходить снаряды. Вот только открытым остается вопрос, когда они могут быть доставлены на поле боя.

"Соединенные Штаты искали по всему миру запасы советских артиллерийских снарядов, но доставка может занять месяцы. Во вторник в рамках более крупного пакета помощи в области безопасности Пентагон заявил, что предоставит неопределенное количество артиллерийских снарядов, в том числе снаряды калибра 122 мм, которые он сам не производит. Такие снаряды использует украинская рабочая "лошадка" Д-30", – пишет издание.

При этом, по мнению авторов статьи, украинские военные могли придержать часть боеприпасов для запланированного весеннего контрнаступления. Солдаты, находящиеся на передовой, рассказали журналистам, что того, что у них есть сейчас, достаточно для отражения ежедневных атак, но не для контратаки.

Роб Ли, военный аналитик Института исследований внешней политики, сказал, что он подозревает, что Соединенные Штаты и другие западные покровители увеличили поставки боеприпасов перед весенним наступлением, но поставки могут замедлиться осенью и зимой.

Это повышает ставки для Украины, которая вскоре отвоюет большую часть территории, потому что затяжная война, скорее всего, пойдет на пользу России. Представители США заявили, что Китай рассматривает возможность отправки в Россию 122-мм и 152-мм снарядов. Ли сказал, что если это действительно произойдет, то "может существенно изменить ход войны".

"Это, в конечном счете, артиллерийская война, поэтому та сторона, у которой больше артиллерийских снарядов или которая может производить их больше и поддерживать в долгосрочной перспективе, будет иметь значительное преимущество. Наличие артиллерийских боеприпасов является одним из наиболее важных факторов в этой войне", — сказал Ли.

Россия сейчас ежедневно использует больше снарядов, чем Украина, однако и она, по словам военного командования ВСУ, снизила интенсивность обстрелов, что может свидетельствовать о нехватке боеприпасов.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают вести интенсивный огонь по приоритетным направлениям на фронте, но "там, где они не атакуют, у них есть ограничения на использование артиллерии".

"В связи с этим они используют танковый огонь с закрытых позиций. Танки фактически используются в качестве заменителей артиллерийских систем", – говорил он еще в феврале.

О "снарядном голоде" также заявляют многие российские пропагандисты и так называемые военкоры.

Чтобы хотя бы частично решить проблему нехватки боеприпасов, украинские воины в подпольных мастерских используют 3D-принтеры и перерабатывают неразорвавшиеся боеприпасы для создания альтернативных боеприпасов.

"Украинцы также изучили творческую тактику сохранения. В некоторых случаях бригады привозят неразорвавшиеся боеприпасы, первоначально выпущенные русскими, в секретные лаборатории на востоке Украины, и элементы тщательно удаляются для создания нового боеприпаса. Добровольцы и солдаты работают с 3D-принтерами, создавая небольшие относительно недорогие боеприпасы, которые можно сбрасывать с дронов. Пули разобраны. Шариковые подшипники из мины Claymore удаляются, а затем используются в другой противопехотной или противотанковой мине", – пишет WP.

Напомним, ранее стало известно, что Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм. Подписание соглашения между государствами состоялось в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву 5 апреля.

Тем временем в ЕСобсуждают юридические нюансы того, как реализовать соглашение о предоставлении Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов. 20 марта лидеры стран ЕС одобрили общий план по такой помощи украинцам в течение 2023 года.

При этом Венгрия отказалась участвовать в плане стран ЕС по закупке боеприпасов для Украины. Глава МИД страны Петер Сиярто заявил, что Будапешт просто "желает мира".