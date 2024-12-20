'Только для галочки': в Минобороны РФ похвастались ударом по Киеву, но россияне не оценили и устроили истерику

Утром 20 декабря Россия запустила ракеты по Киеву, в результате чего пострадали люди и есть погибшие. Минобороны РФ отчиталось об "успешном ударе" по столице Украины.

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Впрочем, сами россияне не смогли скрыть своего разочарования и возмутились из-за нелепости таких "успехов". Об этом они пишут в соцсетях.

Утро в Киеве началось с воздушной тревоги и баллистических ракет, запущенных Россией. ПВО сработала, но обломки сбитых целей упали в нескольких районах столицы, что повлекло серьезные последствия. По состоянию на 11:00 известно, что пострадали десять человек, один человек погиб.

В своем официальном заявлении российское военное руководство гордо отчиталось об ударе по якобы важным объектам Киева: "пункту управления СБУ", "КБ "Луч", где разрабатывают ракетные комплексы "Нептун" и "Ольха", "позициям ЗРК Patriot". Эта атака, по словам руководства оккупантов, была ответом на недавний украинский удар по Ростовской области.

В соцсетях россияне высмеяли атаку своих военных. Некоторые из них открыто заявляли, что этот удар выглядит как имитация работы, только для галочки.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 декабря, Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением аэробаллистических ракет "Кинжал" и баллистических ракет типа "Искандер"/KN-23. К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавшие, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.

Страна-агрессор РФ утром в пятницу, 20 декабря, совершила террористическую атаку на Киев с помощью баллистических ракет. В результате в Голосеевском районе Киева повреждены здания и горели автомобили.

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