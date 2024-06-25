Только отпраздновал день рожденья: на фронте погиб молодой воин Нацгвардии. Фото

В боях на фронте погиб молодой воин Национальной гвардии Украины Иван Бохан из Киева. Он встал на защиту страны с первых дней полномасштабной войны: сначала был в рядах теробороны, затем служил в НГУ.

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Без отца осталась маленькая дочь защитника. О потере сообщили в соцсетях его родные и знакомые.

"На войне погиб Иван Бохан. Почивай с миром, Вань. Ты всегда был классный", – сообщил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Известно, что мужчина, который в мирной жизни был архитектором, служил в подразделении специального назначения в составе бригады НГУ "Буревий", выполнял боевые задания на одном из самых горячих направлений фронта.

"Украинское войско – это не только собственно ВСУ. Национальная Гвардия, ГУР МО, пограничники, боевые подразделения СБУ и полиции – все убивают россиян, гибнут и побеждают, верьте в нас и помните, это тоже помощь", – писал защитник в соцсети.

Жизнь нацгвардейца оборвал вражеский обстрел: он получил осколочные ранения в живот. Это произошло вскоре после его дня рождения.

"Пишу и плачу... Как только стало известно о гибели нашего Ивана Бохана. Только 16 июня отпраздновал свой день рождения. Я его поздравляла от себя лично, от своей семьи, от нашего волонтерского движения, благодаря которому мы и познакомились..." – сообщила волонтер движения "Незламні" Юлиана Тетенькина.

Она рассказала, что Иван был настоящим патриотом, он умел пылко любить Украину и яростно ненавидеть орк*в. Мужчина в 2022 году присоединился к рядам киевской территориальной обороны. Он менялся дежурством, чтобы ездить с волонтерами в Бородянку, и там впервые собственными глазами увидел, что творят с украинскими городами российские оккупанты.

"Там горели его глаза праведным лютой ненависти к врагу… А совсем скоро Иван пошел добровольцем в ряды Нацгвардии, а затем в "Буревий"… Непокоренный духом, пылкий патриот, вспыльчивый, отчаянный… Запомните нашего Ивана именно таким..." – добавила волонетр.

Знакомые вспоминают Ивана как креативного, творческого и в хорошем понимании чудаковатого мужчину. Он строил планы на будущее, ведь не так давно создал новую семью, женившись на любимой, с которой познакомился в Бородянке. Также у Героя остались мама и маленькая дочь.

"Не хочу верить… Ванька… В последней переписке ты был рад, что я до сих пор ютю, потому что и сам такой. Все фото с тобой из школы у меня в Киеве. Казалось, что с тобой ничего плохого случиться не может… Казалось. Светлая память тебе, чученька. Ты был особенным", – написала в Facebook одноклассница Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский хореограф, 37-летний Антон Смецкий погиб на фронте. Он был сапером, служил на Запорожском направлении. Танцор потерял часть ноги, однако, пройдя реабилитацию, вскоре вернулся на фронт.

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