Только письма: у российских пленных в Украине больше нет права на звонки

У российских пленных в Украине больше нет права на звонки своим родственникам и близким. Они могут передавать им только письма.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона. Омбудсмен отметил, что такое решение было принято ввиду постоянных зверств россиян против украинских военнопленных.

Лубинец также напомнил, что в настоящее время в Украине действуют четыре спецлагеря для пленных военных РФ, условия в которых отвечают Женевским конвенциям.

"К сожалению или к счастью, мы не можем вести себя как россияне. И мы это понимаем. Откровенно говоря, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий по поводу возможности звонить российским военнопленным к своим родным на территорию России", – напомнил он.

Лубинец подчеркнул, что позиция Офиса омбудсмена была в этом вопросе очень проста. Потому что согласно Женевским конвенциям, есть право на переписку, а не на телефонные звонки.

"По состоянию на данный момент нам сообщено, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет", – сказал омбудсмен.

Напомним, что 16 августа российские террористы распространили в сети еще одно видео с пытками украинских защитников – они показали кадры с якобы отрезанной главой воина ВСУ. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сети распространили фото, на котором, вероятно, украинский военнопленный, убитый российскими оккупантами. Пока неизвестно, кто именно на снимке, но у убитого отрезаны конечности и голова. Лубинец обратился в международные организации с соответствующими сообщениями.