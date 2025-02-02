Топ военных специальностей января: какие специалисты сейчас наиболее нужны в ВСУ

Несмотря на то, что главную роль в процессе мобилизации в Украине выполняют Территориальные центры комплектования (ТЦК), наиболее эффективными в этом отношении являются центры рекрутинга ВСУ. Они учитывают как реальные потребности армии, так и пожелания, способности и гражданские должности военнообязанных.

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Какие именно военные специальности, по данным армейских рекрутинговых центров, нужны сейчас ВСУ больше всего, читайте в материале OBOZ.UA.

Месяц на месяц не приходится, но лидеры вакансий определились

Сразу надо отметить, что актуальные военно-учетные специальности – понятие, так сказать, "плавающее". Сегодня они могут быть одни, а завтра – другие.

"Заказы формирует Генеральный штаб ВСУ, исходя из реальной ситуации на фронте. Все зависит от того, ведется ли наступление или оборона. Зависит от направления – какая там на конкретный момент оперативная ситуация. Даже от времени года зависит. Сегодня это могут быть операторы БПЛА, завтра это пулеметчик или сапер. И так далее. Месяц на месяц не приходится", – объяснил OBOZ.UA член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Но в конце третьего года большой войны можно уже говорить о том, что наиболее востребованные в ВСУ военные специальности выкристаллизовались. По данным центров рекрутинга украинской армии, в первую тройку специальностей, которые пользуются наибольшим спросом, входят специалисты, которые работают с беспилотными летательными аппаратами, водители и штурмовики.

Так, по данным Министерства обороны, по состоянию на январь 2025 года самые популярные специальности среди военнослужащих, присоединяющихся к Силам обороны Украины через армейские центры рекрутинга, выглядят следующим образом.

Cамые необходимые военные специальности

Специальности, связанные с БПЛА, – 16%. Это в первую очередь операторы дронов, а также инженеры БПЛА и те, кто заряжает дроны.

"Безусловно, самые главные люди тут операторы, но вот пришел человек после задания, с нуля, ему отдохнуть нужно, поспать. За это время беспилотник проверить надо, припаять там, если что. Ну и если это FPV-дрон, его заново снарядить надо", – рассказывает OBOZ.UA сержант ВСУ Вадим Шевчук, некоторое время служивший в одном из областных ТЦК.

Водители – 16%. В эту группу входят не только водители, но и механики-водители и просто механики. Что, собственно, логично – если транспортное средство неисправно, то сам водитель уже не совсем актуален. Пока транспорт не заведешь, все равно никуда не поедешь. Кстати, категория водительских прав тут не имеет особого значения.

"Если есть категория В, дадут что угодно, хоть бронетранспортер или даже танк. Водить умеешь? Садись, там доучишься", – говорит Вадим Шевчук.

Стрелковые специальности – 15%. Это, собственно, штурмовики. Эта категория довольно обширная. Это не только стрелки, умеющие стрелять из автомата Калашникова (этому навыку обучают всех без исключения военных – мало ли что). В группу также входят снайперы, пулеметчики и даже гранатометчики.

Штабные должности – 9%. Непосредственно на линии фронта находятся максимум 30% военных. Остальные – это службы обеспечения: тыловики, логистика, связь, медики и так далее. И везде должен быть учет. Это не только у нас (чтобы не говорили о ненужной бюрократизации), так во всех армиях мира.

"Ежедневно заполняю журналы боевой работы: кто куда поехал, сколько боеприпасов отстреляли. Отчеты по всем видам обеспечения, условно говоря, за каждую флягу отвечать надо. Так что бумажной работы – навалом", – говорит OBOZ.UA старший лейтенант ВСУ Вячеслав Коновалов, которого после ранения назначили в штаб на должность офицера управления.

Артиллерия – 6%. Бывшие "боги войны", хоть и уступили в рейтингах тем же БПЛА, до сих пор актуальны. В эту группу входят все виды артиллерии – ствольная буксируемая, ствольная самоходная, РСЗО, минометы.

Медицинская служба – 5%. Боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи. Тут стоит отметить, что привычное название специальности "медсестра" звучит уже не очень корректно.

"Правильней говорить – скорее "медбрат". Женщин-медсестер в армии сейчас не более 5%", – говорит OBOZ.UA начальник медицинской службы Киевской городской клинической больницы №10, бывший военный хирург Даниил Михайлов.

Связь и кибербезопасность – 5%. Связисты, ползающие с катушкой проводов на спине, – достояние далекого прошлого. Сегодняшняя военная связь, основанная на современных технологиях, требует надежного управления и защиты военных компьютерных сетей. Сейчас это, наверное, самая высокотехнологичная военная специальность.

В настоящее время в Украине работает 48 армейских центров рекрутинга, которые предлагают более 10 тысяч вакансий в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ. Еженедельно в рекрутинговые центры в среднем обращается около 1200 человек.