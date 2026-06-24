Послушала и посмотрела видео с места трагедии в Одессе.

Видео дня

Большинство говорит о том, что виновата скорая помощь, которая не успела вовремя доехать к девушке, которая трагически погибла в Одессе от обломков дронов. Я сейчас (как бы ни хотелось) не буду поднимать тему ответственности людей, которые обязательно должны покидать открытую местность во время обстрелов; не буду поднимать вопрос об ответственности властей за отсутствие укрытий на 12-м году войны – здесь всё давно уже сказано. О парковке на дороге я также молчу. Эта проблема нашего города не решается десятилетиями, и я знаю это на примере личной трагедии моей семьи – 20 лет назад на 8-м Фонтане погиб брат отца моего сына – он утонул, а скорая ехала 48 минут (хотя станция находилась прямо над местом трагедии) из-за машин, которые там повсюду стояли... ему было 16 лет.

Главные истории дня

Хочу поговорить о другом. Я видела, как кто-то бежит с какой-то коробкой с таблетками, как люди совершенно растеряны и не могут даже понять, что происходит, как все кричат, бегают или стоят в оцепенении. Но всё это бесполезно. Здесь я тоже уже не удивляюсь. До сих пор вижу людей, которые считают, что турникет – это "такая штука в метро"

У меня вопрос к владельцам заведений на побережье. Неужели сложно научить сотрудников хотя бы самым элементарным навыкам оказания неотложной домедицинской помощи, связанной именно с "боевой травмой"???

Если у нас сезон и заведения работают, я не понимаю, почему в каждом заведении нет хотя бы двух обученных сотрудников (посменно), которые понимают, как наложить турникет или провести тампонаду раны и прочее?? У нас куча курсов все эти годы в Одессе и по всей стране.

Ужасная смерть, произошедшая из-за того, что каждый просто не сделал то, что должен был сделать. Девушка не ушла с пляжа, власти не обеспечили укрытие, владельцы заведений не обучили сотрудников навыкам оказания помощи, отдыхающие оставляли свои машины на дороге. А виновата скорая. Логично…

Искренние соболезнования семье погибшей.

Надеюсь, что хотя бы какие-то выводы будут сделаны. Ведь мы все должны помнить каждый день – у нас бешеный сосед, который начал войну и которая распространяется по всей стране! Не существует полностью безопасных мест, когда идет война.

Виновен тот, кто начал войну, но ответственны за сохранение своей жизни все, кто здесь живёт.