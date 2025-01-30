Трамп больше не говорит о '24 часах' для завершение войны в Украине: экс-глава МИД Кулеба назвал причину

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, уже понял, насколько сложной задачей является остановить российское полномасштабное вторжение в Украину. Глава Белого дома сменил риторику и больше не вспоминает свои слова о том, что на завершение войны ему понадобится "всего 24 часа".

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Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью для телеканала France24. Экс-глава МИД считает, что украинцам не стоит увлекаться негативными высказываниями Трампа в адрес российского диктатора Путина.

Кулеба отметил, что нет гарантии, что в следующий раз американский президент не скажет что-то похожее про президента Украины Владимира Зеленского или вообще об Украине.

Трамп, по мнению дипломата, хочет заключения соглашения и прекращения войны в Украине, но он осознал, что это гораздо сложнее, чем он поначалу думал.

"Уйдет гораздо больше времени и значительно больше усилий для достижения результата. Именно поэтому мы больше не слышим о 24 часах. Я не верю, что мир будет установлен через три месяца или через 100 дней, как это было предложено его специальным представителем", – сказал экс-министр.

Сейчас глава Белого дома пытается испытать почву относительно того, насколько отзывчивы вражеские стороны к его угрозам и стимулам.

По мнению Кулебы, в новой администрации США все решения будут приниматься исключительно Трампом. Если он, например, решит оказывать Украине военную помощь, то голосов против не будет.

"У меня нет иллюзий относительно определенных антиукраинских элементов в окружении Трампа, но в конце концов, в этой администрации президент Трамп будет принимать решения, а все остальные будут следовать им, независимо от того, какое у них мнение", – убежден Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг фейк в сети о "мирном плане Трампа за 100 дней". Он заявил, что никаких подобных "планов", о которых регулярно пишут СМИ, не существует в природе.

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