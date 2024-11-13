Трамп планирует назначить спецпосланника для проведения переговоров по завершению войны в Украине - Fox News

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может в скором времени назначить "специального мирного посланника". Ожидается, что он займется переговорами с целью завершения войны между Россией и Украиной.

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Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на собственные источники. По словам одного из интервьюеров телеканала, Трамп планирует назначить "очень высокопоставленное лицо" с большим авторитетом для этой задачи.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального представителя, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, достичь мирного урегулирования", – отметил один из собеседников телеканала.

Это назначение предположительно состоится в ближайшее время, а сама должность не будет оплачиваемой. Например, в период с 2017 по 2019 годы американский дипломат Курт Волкер исполнял обязанности специального представителя по Украине на волонтерских началах.

Хотя конкретные полномочия спецпосланника пока не определены, это решение отвечает заявлениям Трампа о необходимости "скорейшего" достижения мирного урегулирования войны России против Украины.

Напомним, Трамп подчеркнул, что бывшей кандидатке в президенты от Республиканской партии Никки Гейли и бывшему госсекретарю Майку Помпео места в Белом доме не найдется.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до официального вступления в должность Трамп объявил еще о двух ключевых фигурах в своей будущей администрации. В частности, он намерен назначить конгрессвумен Элиз Стефаник на должность посла США в ООН, а бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Тома Гомана – "пограничным царем", наделив его широкими полномочиями по депортации нелегальных иммигрантов.

Избранный президент США Дональд Трамп официально объявил конгрессмена от Флориды Майка Уолта советником по национальной безопасности в своей будущей администрации. Ранее он голосовал против выделения помощи Украине.

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