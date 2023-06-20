Трамп похвастался хорошими отношениями с Путиным и заявил, что 'задержал' вторжение РФ в Украину на несколько лет

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз похвастался "крепкими отношениями" с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявил, что его разговор с российским диктатором отложил вторжение РФ в Украину на несколько лет.

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Об этом Трамп заявил в интервью 19 июня, пишет Fox News. Так, Трамп утверждает, что якобы предупреждал Путина не начинать войну, ведь последствия будут катастрофическими.

"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня были очень крепкие отношения", – отметил Трамп на интервью.

Бывший президент Штатов считает, что если бы он продолжал возглавлять страну, то в России не рискнули бы начинать полномасштабное вторжение.

"Он бы не сделал этого, будь это я (президентом. – Ред). Он сделал это после того, как я ушел", – заявил Трамп.

Он также отметил, что ранее имел определенные обоснованные подозрения о возможном вторжении главы РФ в Украину.

"Я думал, что он может это сделать, – отметил бывший президент США. – Слушай, я с ним разговаривал. Я сказал, что если ты это сделаешь, то будешь ад платить. Это будет крушение. Не делай этого".

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время бесед с Владимиром Путиным заметил, что кремлевский диктатор якобы "любит Украину". Причиной "любви", не мешающей Путину стирать с лица земли украинские города и села и убивать народ, является то, что он считает Украину "частью России".

Ранее Трамп заявил, что добился бы мира в Украине за сутки. Он признался, что отдал бы российскому диктатору оккупированные территории. Таким образом, как рассказал Трамп, он избежал бы войны в Украине. Бывший американский президент напомнил, как при предыдущих президентах РФ оккупировала части Грузии и Украины, а во времена президентства США Джо Байдена вообще получила "шведский стол".

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