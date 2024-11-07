Трамп позвонит Путину, чтобы быстро заключить соглашение по прекращению войны в Украине: Волкер озвучил возможный сценарий

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что после победы на президентских выборах Дональд Трамп будет пытаться установить связь с российским диктатором Владимиром Путиным. Новый президент США может позвонить главарю Кремля, чтобы быстро заключить соглашение по прекращению войны.

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Однако во время переговоров диктатор, вероятно, выдвинет ряд своих требований. Об этом Волкер рассказал в интервью The Kyiv Independent.

Американский посол подчеркнул, что телефонный разговор Трампа и Путина положит начало дискуссии о том, как на самом деле завершить войну.

"Я думаю, он позвонит Путину как можно скорее и скажет Путину, что ему нужно остановить войну, что боевые действия должны прекратиться, и что должен быть мир. И это положит начало дискуссии о том, как это на самом деле происходит. И я ожидаю, что у Путина будут требования", – заявил посол.

Волкер подчеркнул, что Трамп вряд ли согласиться идти на уступки РФ. В то же время заключение сделки для нового президента США не будет простым, ведь ему придется столкнутся с хитрым и коварным политиком в лице Путина.

"Я думаю, что Путин – самый хитрый и коварный противник, которого вы только можете себе представить, потому что у него нет проблем с ложью, обманом, мошенничеством, нападениями, убийствами – со всем, что вы можете себе представить. Интерес Путина – не сделка. Интерес Путина – захватить, он хочет захватить всю Украину", – отметил Волкер.

Также он добавил, что, если Трамп на самом деле захочет остановить войну, ему придется убедить Путина, что его захватнические желания принесут вред и будут стоить России слишком дорого. Поэтому во время такой дискуссии от нового президента США потребуется гораздо большей усилий.

Напомним, 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

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