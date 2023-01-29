Треба першими завдати удару, щоб зламати хребет окупантам, – Порошенко зі східного фронту

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт с помощью нескольких бригад ВСУ заявил, что западные танки должны поступить в Украину в течение ближайших двух месяцев. Он отметил, что во время встреч в штаб-квартире НАТО объяснял союзникам, что чем быстрее Украина получит мощное оружие, тем быстрее будет сломлен хребет российской армии.

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"Эта неделя была очень долгой. Общение и с Генеральным секретарем НАТО, со всеми его заместителями, с послами стран НАТО при штаб-квартире Альянса заключались в следующем: если бы вы нам дали танки 7-8 месяцев назад, успехи нашего восточного наступления, южного наступления были бы гораздо больше", – рассказал пятый Президент.

"Россия сейчас потихоньку подтягивает резервы, потихоньку подтягивает силы. Нам нужно гораздо больше времени, чтобы поломать русные хребты. Сейчас есть решение по Леопардам, и будет очень хорошо, когда мы сможем от 5 до 10 бригад сформировать на базе бронетехники, которая поступит в Украину по решению Рамштайна. Но она должна поступить в течение 1,5-2 месяцев. Поступившие танки позволят нам сформировать в каждой бригаде по танковому батальону", – констатирует Порошенко.

"Вот кто сейчас первый нанесет удар контрнаступления – тот и получит оперативное стратегическое преимущество. И именно поэтому мы должны делать все, что мы можем, чтобы как можно быстрее усилить фронт. И именно поэтому сегодня мы передаем то, что вы просили. Я очень ценю, что наша связь прямая, мы не нуждаемся в никаких посредниках. Есть просьба – и мы стараемся быстро реагировать", – объясняет Порошенко.

"У нас нет времени тянуть. Должны сделать все, чтобы сейчас как можно быстрее мы дали возможность нашим ВСУ нанести удар. С помощью партнеров. Партнеры поддерживают нас, мы поддерживаем ВСУ", - говорит Порошенко.

Как известно, пятый Президент с волонтерами ОО "Дело Громад" привез очередной большой груз для нескольких воюющих на восточном фронте бригад. Это грузовики DAF, специально оборудованный кунгом для управления комплексом БПЛА Poseidon, "Старлинки", мощные генераторы, автомобильные шины, стиральные машины, а также химические грелки. Общая сумма этой партии помощи превышает 9 млн. грн. Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.