Требуется восстановление: в МАГАТЭ заявили, что саркофаг ЧАЭС потерял основные функции после обстрела РФ

Международная миссия МАГАТЭ сообщила о серьезных последствиях после российского удара по площадке Чернобыльской АЭС, который произошел зимой этого года. Специалисты, работавшие на месте в декабре, подтвердили, что Новый безопасный конфайнмент потерял свои основные функции и требует срочных восстановительных работ. Оценка продолжалась на фоне более широких проверок энергетической инфраструктуры, которую в последнее время системно атакуют российские войска.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, обнародовав результаты миссии, работавшей на Чернобыльской площадке и ряде украинских подстанций с 1 по 12 декабря. В заявлении он подчеркнул: обстрел в феврале вызвал значительный пожар на внешних элементах саркофага, а дальнейшие обследования показали потерю его основных защитных свойств. Гросси добавил, что временные ремонты уже сделаны, но их явно недостаточно для долгосрочной безопасности.

Безопасность под постоянными вызовами

Миссия МАГАТЭ стала очередным этапом обширной программы инспекций, которую агентство проводит с прошлого года. Подстанции, питающие украинские атомные станции, все чаще попадают под обстрелы, и это создает отдельный уровень риска. Гросси напомнил, что именно эти узлы обеспечивают системы охлаждения реакторов и передачу электроэнергии от работающих энергоблоков. И хотя звучит технически, на самом деле речь идет о фундаментальной опоре безопасности – без них ни одна АЭС не может работать стабильно.

Иногда трудно осознать, как много зависит от этих трансформаторных станций, пока они не оказываются под ударом. Инспекторы агентства отметили, что деградация сети продолжается уже более года, и, возможно, темп восстановления не успевает за масштабами атак. Это, конечно, создает дополнительное напряжение для энергетиков, которые пытаются удержать систему в рабочем состоянии, несмотря на боевые действия вокруг нее.

На этом фоне состояние Чернобыльского комплекса становится отдельной темой. Возвращение к вопросу старого саркофага, который считали решенной проблемой после строительства нового укрытия, немного выбивает из колеи. Но именно это и произошло после атаки дронами.

Подробности последствий

Во время последней миссии эксперты подтвердили: Новый безопасный конфайнмент, построенный для изоляции реактора после аварии 1986 года, потерял свою ключевую функцию – герметичность. Пожар повредил внешние элементы и часть покрытия, а действие высокой температуры могло вызвать микродеформации металлических конструкций.

Обследование, впрочем, показало и важное успокаивающее уточнение: несущие элементы и системы мониторинга остались неповрежденными. Это означает, что конструкция не находится на грани разрушения. Но все же, как говорят в МАГАТЭ, она уже не может выполнять свою роль полностью, и это требует активных и быстрых ремонтов.

Специалисты также рекомендовали обновить систему автоматического контроля состояния объекта, пересмотреть программу мониторинга коррозии и усилить контроль влажности внутри сооружения. Эти требования могут показаться техническими, но они определяют безопасность на ближайшие годы.

Отдельно сообщается, что в 2026 году, при поддержке ЕБРР, планируют провести дополнительные временные ремонты. Они должны частично вернуть способность укрытия выполнять функцию сдерживания, хотя полное восстановление возможно только после завершения войны.

Буквально в том же отчете говорится, что агентство продолжит постоянное присутствие на площадке и участие во всех работах. МАГАТЭ уже передало Украине 188 партий оборудования и материалов – от средств защиты до медикаментов и технических систем. Общая стоимость помощи превысила 21 миллион евро, что, пожалуй, еще раз подчеркивает масштаб проблемы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о городе Припять, и как он выглядит без людей. На улицах нет движения, не слышно привычной для людей городской суеты, а среди жителей остались только птицы и звери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!