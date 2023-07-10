Не хочу нагнетать, но за окном 10 июля, а российские оккупанты, после майской и июньской ракетной лихорадки, явно снизили интенсивность ударов и налётов в июле.

Видео дня

Например, за 10 дней июня РОВ выпустили 76 ракет и 43 дрона-камикадзе.

В свою очередь, за первую треть июля выпущено всего 13 КРМБ "Калибр".

При этом, в последний раз авиационные ракеты Х-101/555 запускались 24 июня.

Всё наводит на мысль, что россия вполне могла сейчас перейти на режим накопления БК, который истощился за 2 месяца ударов.

Напомню, что в предыдущий раз россияне взяли паузу обстрелов почти на полтора месяца, с 9 марта по 28 апреля, после чего развернули регулярные обстрелы ограниченным БК.

А потому, в этой тишине есть и тревожность. Ведь с 24 июня только Х-101/555 могли изготовить около 30 ед. Могли?

Наблюдаем!