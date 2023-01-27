'Три 300-х, два 200-х': в сеть попала запись 'отчета' оккупанта о потерях на войне в Украине

Российские оккупационные войска продолжают нести значительные потери на войне в Украине. В сеть попала запись "отчета" одного из захватчиков о ликвидированных путинских военных.

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Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват разговора оккупантов, который есть в распоряжении OBOZREVATEL. В целом, по его словам, у него в подразделении два оккупанта ликвидированы, еще 19 ранены.

Кроме того, 19 захватчиков числятся пропавшими без вести, но в то, что они выжили, оккупант не верит.

Полная стенограмма перехвата:

- Смотри, у меня сегодня три – 300, два – 200, вчера у меня было два...

– Жорик погиб, Жорик погиб.

- И короче смотри: у меня в сумме выходит без вести, которые я не знаю, но они, скорее всего, 200-е – 12 человек, 300-х у меня 19 человек и двое – 200-х, которые я знаю.

Напомним, защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 338 дней тому назад ликвидировали уже 124 710 ее солдат и офицеров. Накануне к рядам "двухсотых" присоединились еще 850 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение предыдущих четырех дней воины ВСУ уничтожили четыре места базирования захватчиков. Также оккупантов лишили еще двух складов с оружием.

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