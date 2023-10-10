Три страны НАТО хотят создать группу по разминированию Черного моря – Bloomberg

Три члена НАТО – Турция, Румыния и Болгария хотят создать группу по разминированию Черного моря. Они все еще прорабатывают детали, но могут запустить работу подразделения уже в следующем месяце.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информацию собственных источников. Поскольку нападения России на Украину становятся все ближе к границам НАТО, альянс пытается сбалансировать свою реакцию на инциденты, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Части беспилотников или как минимум десятки мин, переносимых течением, могут вторгнуться на территорию единственных трех стран НАТО, имеющих прямой выход к Черному морю, главному торговому маршруту, вынуждая их активизировать оборонительные меры.

Хотя объединенные силы по разминированию морских мин не являются операцией НАТО как таковой, они станут первым крупным совместным усилием союзников на Черном море с тех пор, как кремлевский диктатор Владимир Путин решился на широкомасштабное вторжение в Украину. Это происходит в то время, когда союзники сталкиваются со все более провокационным поведением России в регионе, а также с инцидентами, которые кажутся случайными последствиями.

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Новые силы не будут выводить в море новые корабли НАТО, заявили два чиновника. По словам одного из них, одна из целей миссии – показать, что три страны способны самостоятельно решить эту проблему.

Союзники по НАТО усилили наблюдение и разведку в регионе с начала войны, но не морскую деятельность. Турция сослалась на международное соглашение, которое разрешает проход военных кораблей, принадлежащих только черноморским государствам, а не другим странам, включая союзников по НАТО, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Напомним, ранее стало известно, что войска Российской Федерации могут заминировать подходы к украинским портам. Таким образом оккупанты хотят воспрепятствовать экспорту зерна из Украины, в том числе через гуманитарный коридор.

Как писал OBOZREVATEL, 25 сентября еврокомиссар по транспорту Адина Велян заявила, что атаки российских террористов на дунайские порты Украины не изменят намерение Европейской комиссии увеличить транзит украинских продовольственных товаров. После ударов по Рени и Измаилу ЕК обещала увеличить объемы использования всех транспортных модулей для транспортировки зерна из Украины.

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