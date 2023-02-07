Три выстрела – и все с результатом: защитники Украины показали, как уничтожают оккупантов и вражескую технику. Видео

Украинские военные продолжают успешно уничтожать врага по всем направлениям боевых действий. В сети появились впечатляющие кадры ликвидации вражеской техники и солдат армии РФ бойцами 3-ей отдельной штурмовой бригады.

Видео дня

Направление, на котором действовали украинские защитники неизвестно. Видео было опубликовано в Telegram-канале политического деятеля Андрея Билецкого (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Минометный расчет 3ОШБр за три выстрела уничтожает вражские позиции и двухсотит россиян", – написал Билецкий.

На кадрах можно заметить вражескую пехоту, которая поспешила скрыться от метких ударов ВСУ.

После того как Бойцы 3-ей отдельной штурмовой бригады заметили противника, они нанесли три поражающих удара.

В результате успешных выстрелов были уничтожены и техника российских захватчиков, и живая сила.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают сокращать численность живой силы и техники путинской армии. Очередной танк террористов был уничтожен на Запорожском направлении.

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