'Тройка ОБСЕ' осудила 'серьезное и беспрецедентное' нарушение Россией принципов Хельсинкского акта

Так называемая тройка ОБСЕ в 50-ю годовщину Хельсинкского заключительного акта признала, что его принципы в течение этого периода неоднократно подвергались вызовам. "Серьезным и беспрецедентным" нарушением принципов указанного документа является агрессивная война Российской Федерации против Украины.

"Тройка" – то есть бывшее, действующее и будущее председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – опубликовала заявление с осуждением действий РФ в пятницу, 1 августа. Политики напомнили о сути годовщины:

"Подписанный в этот день в 1975 году, Хельсинкский заключительный акт воплотил в себе смелое и дальновидное стремление к миру, сотрудничеству и взаимному уважению в Европе и за ее пределами. Закрепленные в нем принципы, включая уважение государственного суверенитета, территориальной целостности, неприменение силы и уважение к правам человека, продолжают служить основой нашей общей безопасности".

Отметим, что у указанного документа нет юридической силы. Он состоит из принципов, которые должны были регулировать отношения между государствами: уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, уважение прав человека и основных свобод, а также право народов на самоопределение.

Документ состоял из трех основных направлений, касающихся безопасности в Европе, экономического и научно-технического сотрудничества, а также гуманитарных вопросов, включая права человека, свободу слова и передвижения.

"Однако в эту годовщину мы должны признать горькую правду: эти принципы неоднократно отрицались и нарушались в течение последних 50 лет. Агрессивная война Российской Федерации против Украины, которая продолжается сегодня, является серьезным и беспрецедентным нарушением тех самых принципов, которые призван был отстаивать Хельсинкский заключительный акт", – заявило руководство организации.

"Тройка ОБСЕ" подчеркнула, что неспровоцированная и неоправданная война России против Украины вызвала огромные человеческие страдания и "нанесла большой ущерб европейскому порядку безопасности".

"В этот торжественный день "Тройка ОБСЕ" остается верной Хельсинкскому акту, решительно осуждает агрессию России и вновь подтверждает свою неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Нарушение Хельсинкских принципов не могут оставаться без ответа", – отмечается в заявлении.

В "Тройку ОБСЕ" в 2025 году относятся министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, вице-премьер-министр, министр иностранных дел и туризма Мальты Иен Борг и член Федерального совета, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Как писал OBOZ.UA, после последних массированных ударов оккупантов по нашей стране министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия не должна занимать место в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ведь именно РФ нарушила все 10 основных принципов Хельсинкского акта и является основной причиной нестабильности и ухудшения безопасности.

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