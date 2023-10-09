'Трудная потеря для всех': Порошенко выразил соболезнования родным и собратьям комбата 206-го батальона Виталия Баранова

Пятый президент Петр Порошенко выразил соболезнования по поводу смерти комбата 206 батальона Виталия Баранова.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность" со ссылкой на Facebook политика.

"Сплошная рана на сердце. На этом фото ты такой улыбчивый, заряжаешь и меня, и своих собратьев, родной 206 бат…", – написал Порошенко.

"Виталий Баранов "Биба" – легендарный киборг, десантник. Бои за Донецкий аэропорт и Пески в 2014 году. Когда началось полномасштабное вторжение – тебе не стоял вопрос: куда бежать, что делать, ты знал, как нужно защищаться и учил других", – вспоминает пятый президент.

Порошенко отметил, что именно Виталий возглавил созданный на Лаврском батальоне территориальную оборону. А дальше – освобождение Киевщины, бои на Юге, впоследствии – на Востоке.

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"Ты прошел долгий путь и стал примером для всех вокруг. Тебя уважали собратья, да и я сам слышал, как они искренне называли тебя "батей". Тяжелая потеря для всех нас. Почивай с Богом, друг! Вечная память… Искренние соболезнования 206-му, искренние соболезнования родным и близким", – пишет Петр Порошенко.