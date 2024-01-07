ЦАХАЛ ликвидировал командиров батальона ХАМАС, устроившего резню во время нападения 7 октября. Фото

Армия и общая служба безопасности Израиля отчитались о ликвидации командира батальона ХАМАС, совершившего резню в ряде приграничных израильских населенных пунктов. Вместе с Нусейратом Исмаилом Сираджем 6 января был уничтожен его заместитель Ахмет Вахаб.

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Оба погибли в результате авиаудара ЦАХАЛ 6 января в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

"ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что командир батальона ХАМАС Нусейрат Исмаил Сирадж и его заместитель Ахмед Вахаба были убиты сегодня вечером в результате авиаудара в секторе Газа", – говорится в сообщении.

В совместном заявлении армии и общей службы безопасности Израиля говорится, что Сирадж до назначения командиром батальона ХАМАС "Нусейрат" командовал подразделением боевиков "Нухба". Также он участвовал в производстве террористами ракет.

Второй ликвидированный боевик, Вахаба, стал заместителем командира "Нусейрат" после того, как эта должность стала вакантной: в первые недели войны Израиля и ХАМАС его предшественника уничтожила израильская армия.

Батальон "Нусейрат", по данным Израиля, активно участвовал в нападении на это государство 7 октября: террористы подразделения устроили резню в кибуце Беэри (там нашли более 100 тел жестоко убитых людей), а также в нескольких других населенных пунктах в приграничных районах Израиля.

Кроме того, батальон был задействован в обстрелах противотанковыми ракетами и беспилотниками израильских солдат после начала наземной операции в Газе.

Издание также опубликовало видео удара, в ходе которого командиры террористов были ликвидированы.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель одного из разведывательных подразделений ЦАХАЛ четырежды предупреждал о вероятном нападении ХАМАС в октябре 2023-го. В конце сентября он дважды обращался к военным и политическим руководителям государства в письменном виде, еще дважды пытался достучаться до руководства армии в устной форме.

По словам офицера, уже тогда были факторы, свидетельствующие: нападение неизбежно. Хотя военно-политическое руководство государства считало, что ХАМАС не заинтересован в усилении конфронтации.